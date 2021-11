Inter Cuiabá x Inter: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Leonardo Moll * | 17 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Jogando no Beira-Rio, equipes empataram em 0 a 0 no primeiro turno Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cuiabá e Inter entram em campo na noite desta quarta-feira (17) para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com objetivos claros na competição, a vitória é fundamental para ambas as equipes. A partida é válida pela 33ª rodada, e será disputada na Arena Pantanal.

INTER

Depois uma boa vitória diante do Athletico-PR, no último sábado (13), o colorado chega embalado para a partida. Com duas vitórias nos últimos três jogos, os comandados de Diego Aguirre precisam vencer se quiserem continuar brigando por uma vaga no G-6 do Brasileirão. Caso triunfe, poderá subir até duas posições.

A grande dúvida para o time titular fica por conta de Edenilson. O camisa 8, que esteve presente no clássico entre Brasil e Argentina, na última terça-feira (16), dependia do tempo que estaria em campo para saber se teria condições de estar em campo pelo Inter. Porém, como não entrou, deve começar a partida.

Lembrando que o técnico Diego Aguirre não contará com Victor Cuesta, Moisés e Maurício (todos suspensos), além de Rodrigo Lindoso, com um desconforto muscular e Gustavo Maia, com gastroenterite. Daniel, com problema na costela, e Taison, com um problema no ombro, também seguem fora.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Mendez, Gabriel Mercado (Kaique Rocha) e Paulo Victor; Rodrigo Dourado e Johnny; Edenilson (Caio Vidal), Carlos Palácios e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

CUIABÁ

Mesmo na 13ª colocação do Brasileirão, o Cuiabá voltou a temer a zona de rebaixamento. Com uma vitória nos últimos seis jogos e sem vencer há três partidas, a equipe do Mato Grosso voltou a se aproximar da parte de baixo da tabela. Hoje, apenas três pontos a separam do Juventude, primeiro clube dentro do Z-4.

O técnico Jorginho ainda não poderá contar com Auremir, que segue tratando uma entorse no joelho. Junto com ele, Yuri Cabrera, com uma lesão na coxa e Guilherme Pato, que pertence ao Inter, completam a lista de desfalques. Quem retorna é o centroavante Elton, recuperado de dores musculares.

Provável escalação: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Yuri Lima, Pepê e Rafael Gava (Camilo), Max, Clayson e Jenison. Técnico: Jorginho.

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Árbitro Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)

Árbitro Assistente 2: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Árbitro de Vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 18h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Bruno Soares e plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter