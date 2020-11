Cinema David Prowse, ator que interpretou Darth Vader, morre aos 85 anos

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Britânico fez o personagem nos três primeiros filmes da saga "Star Wars"

O ator David Prowse, que deu vida à Darth Vader nos três primeiros filmes da saga Star Wars, morreu neste domingo (29), de acordo com a rede BBC. O motivo da morte do britânico, que tinha 85 anos, ainda não foi divulgado.

Em 2009, Prowse anunciou que estava com câncer de próstata e que havia passado por sessões de radioterapia. Na época, ele afirmou estar fazendo progressos no tratamento e se sentindo “fantástico”.

“Que a força esteja com ele, sempre! Embora famoso por interpretar muitos monstros — para mim e para todos que conheceram Dave e trabalharam com ele, ele foi um herói em nossas vidas” disse seu agente, Thomas Bowington. Mark Hamill, que interpreta Luke Skywalker na saga, lamentou a morte do colega por meio do Twitter.

Carreira

A fama de Prowse, que consolidou 50 anos de sua vida como ator, foi alavancada por sua interpretação do personagem Darth Vader. Ele trabalhava como fisiculturista quando foi escolhido para o papel, em 1976. No entanto, por causa de seu sotaque britânico forte, ele foi dublado pelo norte-americano James Earl Jones.

Prowse ainda participou de convenções sobre a saga Star Wars no mundo inteiro durante quase 40 anos, mas rumores apontavam desentendimentos com o diretor George Lucas, o que ocasionou banimento dele dos eventos oficiais em 2010.

