Esporte De olho no G4 do Brasileirão, Inter enfrenta o Atlético-MG neste sábado

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O volante Fernando está fora do jogo contra o Galo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta o Atlético-MG neste sábado (26), às 19h, na Arena MRV. O time de Roger Machado está há 10 jogos invicto no Campeonato Brasileiro e briga para conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

A equipe gaúcha tem 49 pontos e pode entrar no G4 em caso de vitória sobre o Galo, e de derrota do São Paulo e Flamengo, em quinto e quarto lugar respectivamente.

O volante Fernando é a grande baixa do Inter na partida contra o Galo. O experiente jogador voltou a tratar de um problema muscular na panturrilha direita e desfalca o Colorado em BH. O atleta havia atuado no clássico GreNal “no sacrifício”, após se recuperar inicialmente da lesão.

Dessa forma, o jovem Rômulo continua na titularidade como primeiro volante. Por outro lado, Thiago Maia retorna ao meio-campo após cumprir suspensão na última rodada.

Na defesa, Agustín Rogel, que se recuperou de lesão e voltou a atuar no Grenal, disputa vaga com Clayton Sampaio na zaga.

A boa atuação de Bruno Tabata, que entrou no segundo tempo do clássico e teve participação no gol de Borré, deve credenciá-lo para começar na titularidade na vaga do jovem Gabriel Carvalho.

Assim, o Inter deve ir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Atlético-MG e Inter jogam a partir das 19h deste sábado, na Arena do Galo. O jogo é válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/de-olho-no-g4-o-brasileirao-inter-enfrenta-o-atletico-mg-neste-sabado/

De olho no G4 do Brasileirão, Inter enfrenta o Atlético-MG neste sábado

2024-10-25