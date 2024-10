Inter Inter enfrenta o Atlético-MG pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

O jogo ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte Foto: O Sul Editoria de Arte/O Sul Foto: O Sul

Atlético-MG e Internacional se enfrentam neste sábado (26), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Sem empolgar no Brasileirão, o Atlético vem de vitória por 3 a 0 diante do River Plate, na Arena MRV, resultado que deixou o time perto da final da Conmebol Libertadores. No último sábado, o Galo empatou fora de casa com o Vasco, se classificando para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo.

O Internacional defende invencibilidade de 10 jogos no Brasileirão e vem de vitória no clássico Gre-Nal por 1 a 0 no último sábado, no Beira-Rio. O time é sexto colocado com 49 pontos, a dois do G-4 e ainda com um jogo a menos, a cumprir na próxima semana contra o Flamengo.

Atlético-MG – técnico: Gabriel Milito

Time provável: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio (Fausto Vera), Paulo Vitor (Fausto Vera), Alisson e Igor Gomes; Eduardo Vargas e Alan Kardec (Deyverson).

Internacional – técnico: Roger Machado

Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

Assistente 2: Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

