Porto Alegre Deputado Osmar Terra tem alta após 12 dias de internação por coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Osmar Terra estava internado desde 22 de novembro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Osmar Terra (MDB) recebeu alta nesta sexta-feira (4) após 12 dias de internação no Hospital São Lucas, da PUCRS, em Porto Alegre. Ele havia sido internado após contrair coronavírus. A alta foi dada às 11h desta sexta e informada pelo médico Saulo Gomes Bornhorst, diretor técnico do hospital. Os boletins anteriores relatavam melhora constante e boa resposta ao tratamento.

Em 22 de novembro, dia da internação, Terra informou, pelo Twitter, que estava fazendo exames no hospital e fisioterapia complementar.

“Estou fazendo exames de avaliação e fisioterapia complementar no tratamento da Covid, no Hospital da PUC-RS, visando acelerar volta ao trabalho o mais breve possível”, escreveu.

Terra é médico, apoiador do uso da hidroxicloroquina e contra medidas como o lockdown. Foi ministro dos governos Bolsonaro e Temer, e também secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, além de deputado estadual.

“Não existe qualquer evidencia científica na história da ciência que esse tipo de lockdown funciona. Simples assim. Leia sobre a Suécia, Coreia do Sul, Japão, Singapura que não fecharam nada e tem número de mortes por milhão muito menor que os que fecharam”, escreveu o deputado em 19 de novembro.

Dias antes, no dia 13, ele havia avisado, também pela rede social, que havia testado positivo para coronavírus. “Comunico aos que me seguem que testei positivo para Covid-19.Estou bem e sem sintomas. Já Iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas”, relatou.

Ao deixar o hospital, nesta sexta, limitou-se a agradecer nas redes sociais pelas manifestações de carinho e apoio durante o seu tratamento.

Agradeço a todas as manifestações de carinho e apoio durante tratamento da Covid 19. Abração a todos meus seguidores e amigos — Osmar Terra (@OsmarTerra) December 4, 2020

