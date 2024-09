Política Deputados petista e bolsonarista batem boca no Rio sobre homenagem a Jojo Todynho: “Me espera lá fora”

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Confusão tomou forma após Renan Jordy (D) criticar a esquerda durante discurso no plenário em que homenageava a cantora.

O deputado estadual Renato Machado discutiu com o bolsonarista Renan Jordy (PL) por ter chamado parlamentares do PT e do PSOL de “claque esquerdista” durante sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) na última terça-feira (17). O bate-boca tomou forma após o irmão do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) anunciar que irá propor agraciar Jojo Todynho com a Medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro.

“Gostaria de prestar minha solidariedade à artista Jojo Todynho, que saiu da senzala ideológica da esquerda. PT, PSOL, essa claque esquerdista do mais amor e menos ódio. Eles odeiam todos aqueles que pensam ao contrário, verdadeiros escravocratas do século XXI, senhores de engenho, capatazes de quem pensa contrário”, disse Jordy.

Após a fala do bolsonarista, Machado pediu respeito e desafiou Jordy a “esperá-lo do lado de fora” .

“Quando você se dirige à “claque”, está me incluindo. Você me respeite. Sou um cidadão de bem, pai de família, pastor evangélico e negro. Se você quiser arrumar problema pessoal comigo, você arruma lá fora. Me espera sair ali fora, depois que acabar o plenário. Se quiser falar de pessoas, aqui tem nome de pessoas nessa casa. Me espera lá fora e me chama de claque lá fora”, disse o petista.

Na sexta-feira (13), Jojo usou suas redes para declarar apoio ao candidato a vereador João Branco (PL), a quem a cantora afirmou considerar um “pai de criação”. Além da campanha para o amigo, ela declarou voto em Alexandre Ramagem. No fim de semana, ela voltou a comentar sobre política, e fez uma publicação em que aparece ao lado do “pai”, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de Ramagem.

A publicação gerou uma onda de críticas nas redes sociais por parte dos seguidores da influenciadora, como a deputada psolista. Hilton usou a famosa frase do pedagogo Paulo Freire para criticar: “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor”.

Horas depois, Jojo abriu uma live em seu Instagram para rebater críticas. Na transmissão, ela comentou que a música “Arrasou, viado”, seria uma “homenagem à comunidade LGBT+” e não para “levantar bandeira”. Antes de concluir, a influenciadora disse estar aliviada por finalmente poder se declarar uma “mulher preta de direita”, informando sua pretensão de se lançar candidatura nas eleições 2026.

“Qual foi a bandeira que eu levantei? Pedir respeito não é levantar bandeira. Respeito é um dever de todos. Ninguém é obrigado a gostar, mas respeitar todo mundo é obrigado”, afirmou.

