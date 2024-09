Política Efeito cadeirada: visitas à página de Datena na Wikipédia disparam 5.000%

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











LÍder no quesito desde o início da corrida, Datena é repelido por 62%. (Foto: Reprodução/TV Cultura)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os acessos diários à página na Wikipedia de José Luiz Datena (PSDB) saltaram 5.414% após a cadeirada do candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo no rival Pablo Marçal (PRTB). A variação leva em conta a média de visualizações desde o início da campanha, em 16 de agosto

Levantamento feito pela Coluna do Estadão mostra que 25,9 mil pessoas procuraram na Wikipédia mais informações sobre Datena apenas no dia seguinte à cadeirada. O número supera a soma da visualizações de todos os dias da campanha, e surpreende porque o apresentador já tem alto índice de conhecimento da população por sua trajetória na televisão.

O verbete de Marçal na enciclopédia online também ganhou mais acessos, embora em ritmo muito menor que o de Datena: aumento de 519% em comparação à média de 12,6 mil visitantes diários.

Propaganda

A propaganda que José Luiz Datena, candidato à prefeitura de São Paulo, veiculou nas emissoras de rádio nessa quarta-feira (18), foi uma defesa da cadeirada dada pelo apresentador em Pablo Marçal (PRTB), seu adversário na eleição, no debate da TV Cultura.

O programa eleitoral reproduziu a fala do ex-coach que antecedeu a agressão do tucano (“Você é um arregão, você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa. Você não é homem nem para fazer isso“) e questionou o que os ouvintes fariam nessa situação. “O Datena fez o que você pensou”, concluiu a locução.

A campanha segue a mesma tônica adotada pelo próprio apresentador, que disse não se arrepender do episódio e, no primeiro embate com o agredido, em debate realizado pela RedeTV! e pelo portal UOL, afirmou não o agrediria de novo porque “não bate em covarde duas vezes”.

Caso

No debate do último domingo (15), Marçal mirou sua artilharia inicial em Datena ao recuperar um processo em que o apresentador foi acusado de assédio sexual por uma repórter da Bandeirantes. O processo chegou às mãos da Justiça de São Paulo, mas a vítima retirou as acusações.

O ex-coach acusou tucano de cometer assédio e chegou a chamá-lo de “Jack”, gíria associada a abusadores. Ele chamava Datena de “covarde” e “arregão” quando o adversário deixou seu púlpito e avançou com uma cadeira em mãos, com a qual agrediu Marçal. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) entrou no meio para apartar a briga, que seguiu com troca de ofensas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/efeito-cadeirada-visitas-a-pagina-de-datena-na-wikipedia-disparam-5-000/

Efeito cadeirada: visitas à página de Datena na Wikipédia disparam 5.000%

2024-09-18