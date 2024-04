Grêmio Jogando na altitude de La Paz, Grêmio perde por 2 a 0 para o The Strongest pela Libertadores

Com time recheado de reservas, Grêmio não ameaçou o time boliviano.

Jogando na altitude de La Paz, na Bolívia, o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o The Strongest. A partida dessa terça-feira (2) foi válida pela primeira rodada da Libertadores 2024. O Tricolor poupou titulares para a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, no próximo sábado (6), na Arena. O primeiro duelo, em Caxias do Sul, na Serra, terminou empatado sem gols.

O jogo

Os primeiros instantes da partida foram de muita disputa entre as duas equipes. Os donos da casa começaram pressionando nos minutos iniciais, criando melhores oportunidades. Mesmo assim, o Tricolor tentou investir no campo de ataque por jogadas pela esquerda com Nathan Fernandes.

O The Strongest levou perigo por mais vezes, até conseguir a efetividade: passados 11 minutos, Daniel Lino tentou fazer um cruzamento da esquerda, mandando direto à meta – a bola bateu na trave e saiu, quase enganando o arqueiro gremista. Logo em sequência, Triverio recebeu dentro da área e livre tentou a finalização – a bola explodiu na zaga. Mas quando o relógio marcava 15 minutos, o time boliviano conseguiu abrir o marcador com Ursino. Depois da bola colocada na área, o volante mergulhou e mandou de cabeça no ângulo da meta tricolor.

O Grêmio não se abalou e buscou criar chances na tentativa de reverter o placar. Outra das oportunidades saiu em bola parada, da intermediária de ataque, em que de perna esquerda, Galdino arrematou em direção ao gol, mas a bola tocou no pé de Ramalho e saiu pela linha de fundo. Em seguida, em um lance pela direita, a bola foi colocada na marca penal para Nathan, que tentou de cabeça, mas não alcançou para finalizar.

Passados 29 minutos, o Tricolor criou uma das melhores chances até então. Galdino acionou JP Galvão invadindo a área. O atacante recebeu e finalizou, obrigando o goleiro Viscarra a fazer a defesa em dois tempos. Já com 36 minutos, foi a vez de Nathan Fernandes trabalhar pela esquerda, batendo colocado – a bola passou perto do canto esquerdo da meta adversária, mas acabou saindo pela linha de fundo.

Na reta final da primeira etapa, os donos da casa quase ampliaram a contagem quando Ortega recebeu dentro da área e finalizou, mas parou em Marchesín, que operou grande defesa, aos 43 minutos.

O Tricolor voltou pressionando na etapa complementar. Logo aos 2 minutos, chegou com perigo e quase igualou a contagem em chance criada por Galdino. JP Galvão mandou a gol escanteio, o goleiro adversário defendeu e a bola sobrou para Everton G., que chutou, mas mais uma vez Viscarro apareceu para fazer a defesa.

Já aos 7 minutos, foi a vez dos bolivianos ameaçarem com um lance pela direita: a bola foi cruzada na área e Triverio tentou o desvio, mas por sorte, não finalizou bem. De imediato, os gremistas arriscaram novamente com Galdino de fora da área, mas o arqueiro caiu para defender no canto da meta.

Passados 19 minutos, o Grêmio tentou com um cruzamento da esquerda feito por José Guilherme, mas a zaga conseguiu antecipar e cortou o lance. Respondendo as investidas gremistas, o The Strongest chegou novamente com um cruzamento feito da direita na marca penal, mas Fabio estava lá para afastar o perigo do campo de defesa.

Os donos da casa tiveram uma falta perigosa a seu favor. Ursino bateu, Marchesín fez grande defesa, a bola bateu na trave e voltou para os bolivianos, que cruzaram na pequena área e Triverio desviou para o fundo do gol, marcando o segundo gol, aos 27 minutos.

Com 35 minutos, o Tricolor ameaçou com Cheron, que tentou desarmar Viscarra em um recuo de bola. Na dividida, o gremista sentiu o tornozelo e precisou ser substituído.

Ficha técnica

– The Strongest: Viscarra; Rojas (Aimar), Jusino, Caire e Lino; Ursino, Wayar, Ortega (Cuellar), Ramallo (Amoroso) e Arrascaita (Sotomayor); Triverio (Bruno Miranda). Técnico: Pablo Lavallén.

– Grêmio: Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa (Zé Guilherme); Dodi e Du Queiroz; Galdino (Besozzi), Nathan (Bruno Cheron) e Nathan Fernandes (Riquelme); João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Juan Gabriel Benítez, auxiliado por Eduardo Cardozo e Eduardo Britos. VAR: Derlis López (todos do Paraguai).

