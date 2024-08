Esporte Derrota por 2 a 0 para o Bahia quebra sequência positiva do Grêmio no Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Grêmio terminou a rodada mais próximo da zona de rebaixamento. (Foto: Luis Erbes/Grêmio FBPA)

Em seu último jogo como mandante fora da Arena, o Grêmio perdeu de 2 a 0 para o Bahia no sábado (17), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés no Estádio Alfredo Jaconi quebrou uma sequência de oito partidas sem derrota do Tricolor gaúcho, que caiu uma posição na tabela e agora ocupa o 15º lugar (24 pontos).

O próximo compromisso da equipe é nesta terça (20), contra o Fluminense, em confronto de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

O primeiro lance de perigo do jogo foi do Grêmio. Aos sete minutos, Du Queiroz aproveitou que Everton Ribeiro escorregou e ficou com a bola. O meio-campista avançou em velocidade pela esquerda até o campo de ataque e virou o jogo para Nathan Fernandes, que finalizou cruzado na saída do goleiro e mandou pela linha de fundo. A bola passou rente a trave.

Com mais posse de bola, o Bahia respondeu aos 14. Caio Alexandre mandou de fora da área direto pela linha de fundo. Aos 22, Cauly também arriscou da entrada da área direto para fora. Já aos 26, o ataque baiano parou na trave. Everaldo recebeu na área e chutou quase sem ângulo. A bola explodiu no poste e, no rebote, bateu em Fábio e saiu para escanteio. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio não resistiu a pressão do Bahia. Aos 44, Everaldo cruzou pela direita e Thaciano cabeceou na segunda trave para marcar.

Segundo tempo

No intervalo de jogo, Renato Portaluppi promoveu a entrada de Gustavo Nunes e Nathan, nos lugares de Nathan Fernandes e Aravena. Com a bola rolando para o segundo tempo, o Grêmio aumentou o volume de jogo. Aos sete, Gustavo Nunes tocou para Monsalve, dentro da área, chutar cruzado, direto pela linha de fundo. Três minutos depois, o Bahia chegou com perigo. Everton Ribeiro cruzou e Santiago Arias finalizou em cima de Rodrigo Ely. Aos 20, Diego Costa sofreu falta. Monsalve cobrou na barreira e ficou com a sobra para servir Nathan, que ajeitou o corpo e chutou para difícil defesa de Marcos Felipe. Com o Tricolor pressionando mais e encontrando dificuldades para criar mais lances de perigo, Renato chamou Soteldo, que entrou no lugar de Fábio.

Sem converter os ataques em gol, o Bahia foi equilibrando o jogo e chegou ao gol. Em cobrança de escanteio, Thaciano apareceu novamente para completar de cabeça. Após o gol, Cristaldo e Arezo entraram nos lugares de Monsalve e Diego Costa. Aos 36, De Pena errou o passe e a bola ficou com Arezo, que chutou de fora da área e a bola passou rente a trave. Na sequência, Cristaldo finalizou de perna esquerda para defesa de Marcos Felipe. Aos 38, Soteldo cruzou no segundo poste e José Guilherme cabeceou, também parando no goleiro. Aos 42, Caíque fez boa defesa para impedir o terceiro gol da equipe baiana. Em novo cruzamento, Ely não alcançou a bola para cortar e Iago finalizou para defesa do goleiro gremista.

Mesmo com o resultado negativo, o Grêmio seguia pressionando e, aos 44, José Guilherme cruzou e Rodrigo Ely cabeceou para mais uma defesa de Marcos Felipe. Mesmo tentando até o fim, a rede não balançou à favor do Grêmio.

Próximos jogos

Agora, o Tricolor volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (20), o Grêmio visita o Fluminense, no Maracanã, às 19h. Com a vitória de virada por 2 a 1, no duelo de ida, o Tricolor avança para as quartas de final com um empate. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será diante do Criciúma, no dia 25 de agosto (domingo), em Santa Catarina.

Ficha técnica

– Grêmio: Caíque; Fábio (Soteldo), Rodrigo Ely, Natã e Zé Guilherme; Du Queiroz, Pepê e Monsalve (Cristaldo); Nathan Fernandes (Nathan), Aravena (Gustavo Nunes) e Diego Costa (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.

– Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos De Pena) e Cauly; Thaciano (Iago) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni

– Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), com assistência de Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Evandro De Melo Lima (SP). VAR: Rafael Traci (SC).

