Projeto RS Sustentável Desafios de uma nação: FGDE recebe vice-presidente Hamilton Mourão

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O vice-presidente pretende apontar caminhos para o enfrentamento da crise. (Foto: O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No próximo dia 27 de janeiro ocorre o Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico. O evento irá reunir autoridades do setor público e privado para discutir possibilidades que possam contribuir para a dinamização do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e do Brasil. E um dos convidados confirmados será o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que irá abordar os desafios da nação.

As nações desenvolvidas são aquelas que, ao longo da sua história, deram atenção especial às discussões sobre o seu presente, visando resultados futuros. Em sua fala, o vice-presidente Mourão irá destacar os desafios enfrentados nos anos em que esteve presente no executivo federal. “A questão da geopolítica do mundo de hoje, as disputas que estão em curso e ameaças de conflito. As crises econômicas que o mundo vem enfrentando que foram agravadas pela chegada da pandemia da Covid-19, os reflexos disso para o nosso país”, destacou o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão.

Além dos desafios, o vice-presidente pretende ainda, apontar caminhos para o enfrentamento da crise. Segundo especialistas, o desenvolvimento econômico resulta do conhecimento e competências compartilhadas entre as pessoas. É nesse contexto que o fórum irá reunir discussões sobre agropecuária, infraestrutura, telecomunicações e serviços. Setores essenciais para o crescimento do país.

“Então, na hora que a gente pode discutir esses assuntos e outras ideias que sirvam para alavancar o nosso estado, principalmente nesse momento em que nós estamos terminando o primeiro mês do ano, eu acho que é extremamente é importante”, afirmou Mourão.

Além do vice-presidente, o governador Eduardo Leite também estará presente no evento. O fórum acontece no dia 27 de janeiro, na Saba em Xangri-Lá. A participação é gratuita e as inscrições seguem abertas até o dia 25, no site do fórum.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Projeto RS Sustentável