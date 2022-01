Projeto RS Sustentável FGDE debate a visão empresarial do modelo de desenvolvimento no Rio Grande do Sul

22 de janeiro de 2022

O presidente da Fiergs, Gilberto Petry, será um dos palestrante do fórum. (Foto: Divulgação)

A Rede Pampa promove mais uma edição do Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico. E um dos setores destacados no evento será o empresarial, apontando desafios e perspectivas para 2022. As soluções encontradas pelos empresários no enfrentamento à pandemia estará entre os temas propostos.

Mesmo em meio ao surto de Covid-19, o setor empresarial registrou abertura de novos negócios no período, especialmente entre microempreendedores individuais. O BRDE fechou o ano com aumento no numero de financiamentos, com cerca de R$ 149 milhões em credito.

“Isso acontecendo, a questão do suprimento das fábricas que até está bom, está melhorando significadamente, voltaria aos patamares de antes do covid, quando os abastecimentos dos insumos para as fábricas era normal. Então, nós achamos que se isso ocorrer, a economia em 2022, possa andar melhor do que os 1,5% que está se estimando”, disse o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Gilberto Petry.

O presidente da Fiergs, será um dos palestrante do fórum. Os desafios dos empresários gaúchos estarão presentes na sua apresentação. “A primeira questão é que nos estamos lá no fim do Brasil, quer dizer, o mercado consumidor principal, que é o centro do país: Rio, São Paulo e Minas Gerais, estes três estão mais perto de outras coisas que nós. Então, nós estamos aqui embaixo e temos que chegar lá”, afirmou Petry.

O quarto Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico acontece no dia 27 deste mês, às 14 horas na Saba em Xangri-Lá, e tem transmissão na integra pela Rádio Liberdade e pelo YouTube.

