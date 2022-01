Projeto RS Sustentável FGDE: força do desenvolvimento gaúcho no cenário nacional será um dos painéis do fórum

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2022

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, será um dos palestrantes do Fórum. (Foto: Divulgação)

O Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico está marcado para a próxima quinta-feira (27). O evento tem como objetivo contribuir na dinamização das potenciais estadual e nacional. Assim, as discussões sobre as forças presentes no território gaúcho não poderiam ficar de fora.

A economia do Rio Grande do Sul é marcada pela diversidade de produtos e serviços. O fórum irá abrir espaço para compreender a situação da economia do estado e dialogar sobre as alternativas mais próximas da realidade. A infraestrutura no Rio Grande do Sul frente o cenário nacional será um dos destaques.

“O PIB do Rio Grande do Sul cresceu no ano passado, mais que o dobro do PIB nacional. Isso foi por intervenção, por ação do governo do estado, mas também com a coragem dos empreendedores gaúchos e pela qualidade da nossa mão de obra”, salientou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum.

O secretário de Desenvolvimento Econômico irá destacar a atuação do estado frente ao crescimento nacional, além das reformas que já vêm sendo realizadas. “O estado do Rio Grande do Sul está melhor preparado para empreender, os incentivos melhoraram e o ambiente melhorou. Isso tudo com a discussão no fórum, que vai acontecer agora no final do mês, também com personalidades do país, nos ajudam muito”, afirmou Brum.

O fórum terá a participação de autoridades do primeiro, segundo e terceiro setor, unindo forças para discutir as demandas para o progresso do estado. O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Pampa e pela Rádio Liberdade. Será no dia 27 de janeiro, a partir das 14 horas.

