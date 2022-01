Projeto RS Sustentável Rede Pampa promove o 4º Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Segundo o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, o evento é fruto de uma série de outras ações da empresa em prol de avanços para o estado. (Foto: Divulgação)

A Rede Pampa possui a tradição de incentivar as discussões que possibilitem o crescimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Este ano, promove o 4º Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico. O evento ocorre com apoio do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e do Banrisul.

O Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico é promovido desde 2018. Mas, de acordo com o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, o evento é fruto de uma série de outras ações da empresa em prol de avanços para o estado.

“O Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico faz parte de um todo que se chama Projeto RS Sustentável, que completa 11 anos. Nesses 11 anos, nós já realizamos 21 eventos entre seminários e encontros. Promovemos também premiações. Então, são quatro fóruns, mas tem todo um aparato atrás para chegar nesse momento dos Fóruns de Desenvolvimento”, destacou o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

O tema deste ano será oportunidades e financiamentos, com foco nas discussões sobre o 5G, os desafios da agropecuária em 2022, o desenvolvimento da infraestrutura e o papel dos bancos. O fórum será uma oportunidade para debater o progresso com especialistas junto à sociedade civil.

“Nós estamos convidando lideranças de setores, lideranças que foram levadas a posições de presidentes, vices ou diretores, é por quem foram eleitos nos cargos dentro de determinadas áreas de determinados setores. Por isso, esse fórum terá a qualificação das lideranças”, afirmou Pinto.

Por conta da pandemia, o fórum deste ano terá um número limitado de inscrições. Mas ele será transmitido pela Rádio Liberdade e pelo YouTube. O evento ocorre no dia 27 de janeiro, a partir das 14 horas, na Saba, em Xangri-Lá.

