Projeto RS Sustentável FGDE: papel dos bancos é um dos assuntos que serão abordados na 4ª edição do Fórum

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Claudio Coutinho tomou posse como presidente do Banrisul em 2019. (Foto: Divulgação/ Banrisul)

A 4ª edição do Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico começa em dois dias e um dos assuntos aguardados no evento será sobre o papel dos bancos no financiamento e fomento do desenvolvimento.

Os bancos são essenciais no fomento para o desenvolvimento de uma cidade, estado e país. As instituições têm um papel fundamental na captação de recursos para os empreendedores. O Banrisul é um dos bancos que contribuem com o avanço da economia no Rio Grande do Sul.

“O Banrisul é um banco de varejo, é um grande banco em termos regionais, eu diria que, talvez, ele seja o maior banco de atuação regional aqui do Rio Grande do Sul, e ele atua em todas as áreas do mercado. O Banrisul, além de financiar investimentos, ele financia uma extensa gama de outros produtos e de outras necessidades relativas ao mercado financeiro”, destacou o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho.

Durante a pandemia um dos setores que mais sofreu com o lockdown foi o comércio. Buscando auxiliar a categoria, o Banrisul segue prestando apoio as empresas do ramo, com financiamentos atrativos para os empreendedores.

“Trinta mil empresas foram agraciadas com linhas adequadas, custo baixo, com prazos de perfil de pagamento adequado. Com isso, a gente criou um passaporte para que essas empresas fizessem a travessia do momento difícil que se encontravam. Então, possibilitando que elas se recuperassem mais à frente com faturamento e recompusessem seu capital de giro e continuassem funcionando”, contou Coutinho.

