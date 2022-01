Projeto RS Sustentável FGDE: autoridades debatem o papel da agropecuária no desenvolvimento gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, será um dos palestrantes do fórum.

A agropecuária é um dos setores que mais se destacam no Rio Grande do Sul, já que é fundamental para a saúde econômica de muitos municípios. Dessa forma, o tema não poderia estar de fora do Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico.

Em 2021, o Rio Grande do Sul registrou uma safra e um lucro recorde. Já em 2022, o estado está enfrentando a maior estiagem dos últimos 17 anos. O painel “o Papel da Agropecuária no Desenvolvimento e nas Exportações Brasileiras” surge em meio aos diferentes cenários e irá abrir espaço para as discussões entre autoridades do meio rural e a sociedade.

“Talvez, de todos os setores da economia nacional, o setor que o Brasil é mais competitivo, certamente é o do agronegócio. E, nós acreditamos e estamos vendo, porque o país, o Brasil é um país continental, que tem sol, água, o clima bastante favorável na agricultura, e principalmente, tem o agricultor altamente qualificado”, disse o presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira.

O Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico acontece no dia 27 de janeiro, a partir das 14 horas, na Saba, em Xangri-Lá e terá transmissão ao vivo pelo YouTube e pela Rádio Liberdade.

