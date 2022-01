Projeto RS Sustentável Fórum do Desenvolvimento Econômico ocorre no próximo dia 27, na Saba em Xangri-Lá

Através dos painéis, o evento irá tratar da infraestrutura e da força do estado frente ao cenário nacional. (Foto: Reprodução)

O Fórum Gaúcho do Desenvolvimento Econômico está chegando. O evento deste ano irá abordar temas relacionados às oportunidades econômicas do Rio Grande do Sul. O fórum acontece no dia 27 de janeiro, na Saba de Xangri-Lá.

Com o tema oportunidades e financiamentos, o fórum busca levar informações que possam contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Através dos painéis, o evento irá tratar da infraestrutura e da força do estado frente ao cenário nacional. Além do papel da agropecuária, das exportações e dos bancos no fomento da economia.

“O Fórum vai vir ao encontro deste novo momento, ao discutir as formas as quais poderemos agilizar ainda mais este desenvolvimento, integrando os governos: federal, estadual e municipais e também a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, no sentido de que, no ano de 2022, gerar muito emprego e renda para a população”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, fará a abertura da cerimônia, junto com o governador do estado Eduardo Leite e do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. “Acho importante essa integração entre agentes públicos e privados, porque quando nós temos conhecimento sobre as demandas do setor privado, mais fácil dirigir os recursos públicos para atendimento dessas demandas. E naturalmente, o objetivo sempre será a geração de emprego e e renda, ainda mais, neste momento que ainda vivemos de pandemia”, afirmou Souza.

Dentre outras autoridades, o fórum contará com a presença do presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho e do presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira. O evento acontece no dia 27 de janeiro, na Saba de Xangri-Lá. A participação é gratuita e as inscrições seguem abertas até o dia 25, no site.

