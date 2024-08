Tecnologia Fotos do Orkut: um passo a passo simples para resgatar memórias perdidas da antiga rede social

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para ter acesso aos arquivos, é preciso lembrar o e-mail e a senha da conta utilizada no Orkut. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Orkut foi uma das primeiras plataformas que tomou conta da internet, no início dos anos 2000. Desativada em 2014, a rede carrega, para seus milhões de antigos usuários, uma dose de nostalgia e memórias, que podem ser recuperadas. Uma série de vídeos em outras redes sociais, como TikTok e X, tem viralizado na última semana, com tutoriais de como encontrar as antigas fotos postadas no Orkut.

Já nos últimos anos de Orkut, muitos usuários apagaram os dados registrados na rede, e migraram para o Facebook. No entanto, para quem não deletou as imagens salvas na plataforma, é possível que algumas delas — ou todas — ainda estejam salvas no Google Fotos.

Pode parecer fácil, mas para ter acesso aos arquivos, é preciso lembrar o e-mail e a senha da conta utilizada no Orkut. A rede era filiada do Google e, por isso, a empresa ainda tem acesso aos dados por meio do Gmail.

Veja o passo a passo para recuperar suas fotos do Orkut:

* Lembre-se das suas informações de login do Orkut (e-mail e senha);

* Faça login no Google Fotos ou Gmail utilizando estes dados. (O seu e-mail não precisa ser, necessariamente, cadastrado no domínio Gmail. Basta utilizar o endereço ligado à sua conta da época);

* Assim que acessar a página principal do site, as imagens devem estar lá;

* Este registro pode disponibilizar fotos que não apareceram para quem realizou o backup do Orkut, após o fim da plataforma.

Rede social

O Orkut foi uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 2004 e desativada em 30 de setembro de 2014. Seu nome é originado no projetista chefe, Orkut Büyükkökten, engenheiro turco do Google.

O alvo inicial do Orkut era os Estados Unidos, mas a maioria dos usuários foram do Brasil e da Índia. No Brasil a rede social teve mais de 30 milhões de usuários, mas foi ultrapassada pelo líder mundial, o Facebook. Na Índia também foi a segunda rede social mais visitada.

A sede do Orkut ficava na Califórnia até agosto de 2008, quando o Google anunciou que o Orkut seria operado no Brasil pelo Google Brasil devido à grande quantidade de usuários brasileiros e ao crescimento dos assuntos legais.

Apesar de Orkut ser um nome próprio, na programação visual do site (títulos e logos) a palavra aparecia em minúscula (orkut). Em 30 de junho de 2014, a Google anunciou a extinção do Orkut com data marcada para 30 de setembro do mesmo ano.

No dia 30 de setembro de 2014, o Orkut foi extinto, mas o Google criou um museu de comunidades, que reunia mais de 1 bilhão de mensagens trocadas em 120 milhões de tópicos de discussão de cerca de 51 milhões de comunidades. As informações armazenadas pelos usuários ficaram disponíveis para download pela ferramenta Google Takeout até 30 de setembro de 2016.

Em abril de 2022, o site da rede social foi reativado. Seu criador anunciou o retorno em mensagem assinada no site e informou estar construindo algo novo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/descubra-como-recuperar-fotos-do-orkut-um-passo-a-passo-simples-para-resgatar-as-memorias-perdidas-na-antiga-rede-social/

Fotos do Orkut: um passo a passo simples para resgatar memórias perdidas da antiga rede social

2024-08-04