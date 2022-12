Acontece Desembargadora Tânia Reckziegel recebe Título de Cidadã de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadã de Porto Alegre à desembargadora Tânia Regina Reckziegel. Foto: Ederson Nunes/CMPA Foto: Ederson Nunes/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre entregou, nesta sexta-feira (16), o título de Cidadã a Tânia Regina Silva Reckziegel. A homenagem foi uma proposição do vereador e presidente do Legislativo, Idenir Cecchim (MDB). Tânia, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4 ), recebeu a honraria em cerimônia realizada no Plenário Otávio Rocha.

Idenir Cecchim lembrou que, no momento em que a Câmara tem a maior representação feminina de todos os tempos, o destaque tem um caráter simbólico ainda maior. “Esta homenagem é por seu trabalho na defesa dos direitos humanos e das mulheres. Um trabalho que é notado porque é importante”, disse Cecchim. Acrescentou que Tânia faz uma peregrinação nacional que orgulha a todos e, principalmente, as mulheres gaúchas. “A escolha de Tânia como Cidadã foi unanimidade nesta Casa, por sua competência, obstinação e vontade de proteger as mulheres. Com este título, a cidade devolve à senhora apenas um pouco do muito que fez por Porto Alegre.”

Tânia disse que hoje é um dia singular, por receber este título quando Porto Alegre completa 250 anos. Lembrou que foi na Câmara onde iniciou sua experiência em defender as mulheres. “Foi nos encontros e visitas aqui que aprendi como trabalhar em prol das mulheres, através da Federação das Mulheres Gaúchas.” Aqui, acrescentou ela, esteve em campanhas para doação de medula, pelas quais centenas de doadores foram cadastrados.

Hoje, como Ouvidora Nacional da Mulher no Poder Judiciário, Tânia disse que está tendo a oportunidade de conhecer o Brasil e auxiliar os que mais precisam. “Nunca imaginei estar nos lugares mais distantes do país levando o auxílio da Justiça aos mais necessitados. Acredito em uma justiça plena, que seja o esteio de uma sociedade igualitária.”

História

Tânia Reckziegel nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1970. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e mestrado em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul. É doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí).

Como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, tem atuação destacada em temas relacionados aos direitos humanos, dignidade da pessoa humana, direito da mulher e direito civil. Atualmente, atua como conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo também a Ouvidora Nacional da Mulher do CNJ.

Dentre as premiações e títulos já recebidos, destacam-se o Troféu Mulher Cidadã 2019 – Categoria Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência contra a Mulher, da Assembleia Legislativa do RS; o Diploma em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em favor da preservação do Estado Democrático de Direito e da Advocacia Nacional, no transcurso do aniversário da promulgação da Constituição Federal, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (2018); e a Medalha Ordem ao Mérito Judiciário do Trabalho – Grau de Comendador, do Tribunal Superior do Trabalho (2015).

