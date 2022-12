Acontece Fundador da Loja Lebes lança projeto “Fazer o bem sem olhar a quem”

16 de dezembro de 2022

O empresário percorre o Rio Grande do Sul durante o ano todo com suas palestras. Foto: Divulgação O empresário percorre o Rio Grande do Sul durante o ano todo com suas palestras. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O empresário gaúcho Otelio Drebes lançou o projeto “Fazer o bem sem olhar a quem”. Drebes convida as pessoas a realizarem indicações nos comentários de entidades filantrópicas e ONGs que merecem ganhar esta premiação, para o comentário ser validado, deverá conter o @ da entidade escolhida. O empresário postou no seu instagram a foto oficial de lançamento da campanha. As três entidades mais citadas no instagram de Drebes (@oteliodrebes) durante o período da campanha, que vai de até 31 de dezembro, ganharão as seguintes premiações:

1ª mais citada: R$ 10 mil

2ª mais citada: R$ 5 mil

3ª mais citada: R$ 3 mil

Podem participar entidades que prestam serviços à sociedade e que não possuem como finalidade a obtenção de lucro, estas deverão estar ativas e possuir CNPJ. O empresário percorre o Rio Grande do Sul durante o ano todo com suas palestras, e o ingresso para cada uma delas é sempre uma doação, e tudo que é arrecadado é repassado para entidades locais de onde acontece o evento.

