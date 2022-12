Acontece Rádio Pampa ganha Prêmio ARI de contribuição à comunicação social

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O troféu foi entregue ao vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No ano em que comemora seus 45 anos de história, a Rádio Pampa (97,5 FM) recebe o Prêmio Antônio Gonzalez de Contribuição à Comunicação Social, homenagem especial da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). O destaque foi concedido nesta quinta-feira (15), durante a cerimônia do Prêmio ARI Banrisul 2022, na Assembleia Legislativa.

“Nosso intuito é ressaltar os veículos que contribuem para a qualidade da imprensa gaúcha. E neste ano, comemorando o centenário do rádio no Brasil, homenageamos a Rede Pampa através da Rádio Pampa, pois é uma empresa de comunicação que valoriza o potencial do rádio como o grande meio de comunicação da sociedade”, salientou José Nunes, presidente da ARI.

Segunda emissora a compor a Rede Pampa, a Rádio Pampa conta com programação ao vivo 24 horas por dia, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, além de atualização constante sobre o trânsito, a previsão do tempo e demais serviços aos ouvintes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece