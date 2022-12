Acontece Dr. Francisco Santa Helena é Cidadão Emérito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão emérito de Porto Alegre ao médico Francisco Antonio Santa Helena. Foto: Leonardo Lopes/CMPA Foto: Leonardo Lopes/CMPA

Na noite desta terça-feira (13), a Câmara Municipal de Porto Alegre entregou o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre a Francisco Antonio Santa Helena. A sessão solene de outorga foi realizada no Plenário Ana Terra e o proponente da homenagem foi o vereador João Bosco Vaz (PDT).

O proponente falou da importância de reconhecer em vida o que os homenageados constroem na área pessoal e profissional. “O empresário empreendedor que gera empregos, que gera receitas, que gera impostos, esse é o empresário que contribui para o desenvolvimento de Porto Alegre. É por isso, Chico, que eu apresentei esse projeto aqui na Câmara para te conceder esse título. Foi uma votação unânime. Esta também é uma homenagem da cidade de Porto Alegre, porque nós, os 36 vereadores, representamos a comunidade de Porto Alegre. Não é só o João Bosco Vaz, o Idenir Cecchim, a cidade inteira reconhece o teu talento”, discursou o vereador.

O homenageado afirmou que receber o título é um orgulho para ele, sua família e amigos. “Certamente, para chegar a ser um Cidadão Emérito, tendo esse título de Porto Alegre, eu não cheguei sozinho. Sempre com os conceitos de vida de uma mãe, de um pai, que me colocaram sempre na minha cabeça: ‘meu filho, estuda, estuda e estuda’. E tudo que eu fiz foram oportunidades que eu tive na vida”, declarou.

Fotos: Leonardo Lopes/CMPA

Santa Helena lembrou também das conquistas que obteve através do esporte, como uma bolsa de estudos no Colégio Rosário. Contou que fez faculdade de Medicina em Rio Grande e que jogava futebol para se manter e bancar os estudos. Trouxe ainda sua trajetória como médico, com passagens pelo Pronto Socorro Protásio Alves, onde começou sua visão de empreendedor; na Policlínicas, e na abertura de unidades da mesma, no Hospital Humaniza e no Centro Clínico Gaúcho. “Uma grande conquista que eu tenho na vida, eu digo pros meus filhos, são as minhas amizades. Aonde eu conquistei amigas e amigos que estão aqui presentes. Eu agradeço do fundo do coração essa nossa caminhada”, concluiu o médico.

Histórico

Natural de Porto Alegre, Francisco Antonio Santa Helena nasceu em 02 de dezembro de 1946. Aos 28 anos, formou-se em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com especialização em Medicina Interna e Medicina do Trabalho. Em 1975, fundou o Hospital de Pronto Socorro Protásio Alves, onde desempenhou, até 1993, a função de diretor-médico. De 1981 a 1993, foi médico coordenador de Medicina do Trabalho na empresa Coemsa Ansaldo S. A., sendo que, entre 1991 e 1993, acumulava suas funções em Porto Alegre com o cargo de diretor-médico do Centro Clínico de Canoas e de Gravataí, unidades essas das quais também foi fundador.

Foi um dos fundadores do Centro Clínico Gaúcho, em 1995, empresa com mais de 1.300 funcionários, 21 unidades e hospital, na qual também atuou como diretor-médico. Antes de resolver se dedicar à sua formação acadêmica, Santa Helena jogou futebol no Esporte Clube São José e também no Sport Club Internacional, ambos na categoria infantojuvenil.

