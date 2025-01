Brasil Deslizamentos de terra por temporal causam mortes em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em uma das ocorrências, cinco pessoas ficaram soterradas. Foto: Reprodução Em uma das ocorrências, cinco pessoas ficaram soterradas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O forte temporal que atingiu a cidade de Ipatinga (MG) na madrugada deste domingo (12) causou mortes e deixou desaparecidos em diferentes pontos da cidade, que fica no Leste de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a tarde deste domingo, 9 mortes haviam sido confirmadas, sendo uma delas em Santana do Paraíso, cidade a uma hora de Ipatinga. Ainda há uma pessoa desaparecida entre os escombros.

Em uma das ocorrências, cinco pessoas ficaram soterradas. No local, dois corpos foram encontrados e três pessoas estão desaparecidas. Em outra ocorrência, o Corpo de Bombeiros encontrou um terceiro corpo. Já em outras duas ocorrências atendidas, a corporação informou que moradores localizaram dois corpos, mas que ainda aguardam liberação pela Polícia Civil.

Os bombeiros também receberam chamados para vistorias em áreas afetadas por quedas de barreiras e instabilidade no solo. De acordo com informações repassadas pela prefeitura de Ipatinga, a cidade registrou 80 milímetros de chuva em apenas uma hora. O temporal causou transbordamento de córregos, alagamentos e deslizamentos em diversos pontos da cidade. O município decretou Estado de Calamidade Pública por 180 dias.

A prefeitura informou que o estádio Ipatingão foi preparado para abrigar pessoas atingidas pela tragédia. Até o momento, não há um levantamento oficial do número de desabrigados e desalojados.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que irá até a cidade de Ipatinga vistoriar os trabalhos de atendimento às famílias das vítimas, desabrigados e desalojados.

“Conversei com o prefeito Gustavo Nunes e coloquei o estado totalmente a disposição. No máximo até amanhã cedo, estarei lá. E fica aqui o meu pedido: nesse período de chuva, procure locais seguros e conte com o apoio da Defesa Civil.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/deslizamentos-de-terra-por-temporal-causam-mortes-em-minas-gerais/

Deslizamentos de terra por temporal causam mortes em Minas Gerais

2025-01-12