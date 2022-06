Rio Grande do Sul Detran gaúcho alerta para regularização do licenciamento de veículos. Placas de final 1 até 5 vencem nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para as placas terminadas em 6, 7, 8, 9 ou 0 a data-limite é 31 de julho. Foto: Divulgação Para as placas terminadas em 6, 7, 8, 9 ou 0 a data-limite é 31 de julho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) alerta os proprietários de veículos com placas de final 1, 2, 3, 4 ou 5 para o fim do prazo de regularização de valores pendentes do licenciamento anual relativo a 2022. A data-limite é esta quinta-feira (30). O aviso vale para quem quitou apenas o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), por exemplo.

Já para as placas terminadas em 6, 7, 8, 9 ou zero devem estar com a situação em dia até 31 de julho. O documento continua valendo ao longo desse período.

Em todo o País, o licenciamento anual de um veículo é composto pelo IPVA (que vence em abril ou junho para quem optou por parcelar o pagamento), seguro obrigatório DPVAT (todos os veículos estão isentos da tarifa em 2022) e taxa de licenciamento anual. Também estão incluídas na lista eventuais multas já vencidas.

Considera-se devidamente licenciado o veículo cujo proprietário quitou todos esses itens, desde que não haja outra pendência bloqueante. É o caso da comunicação de venda sem transferência ou de atraso em chamado de recall (quando o fabricante solicita o encaminhamento de automóvel, motocicleta, caminhão ou outra modalidade para revisão de determinado item que precisa ser substituído ou consertado devido a falha na origem).

A fim de verificar se o veículo foi efetivamente licenciado para 2022, o proprietário deve acessar o site detran.rs.gov.br, na página “Consulta de veículo”. É importante confirmar se foram quitados todos os débitos e se o veículo não tem outra pendência ativa.

Migração para o digital

Conhecido durante muitos anos pelo papel em tons verdes, o certificado de licenciamento (CRLV) em papel-moeda não é mais emitido em todo o País. A versão-padrão passou a ser a digital, acessada por meio do aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”.

O proprietário tem, ainda, a alternativa de obter versão em papel A4, utilizando para isso qualquer tipo de impressora. Esse documento tem um código de verificação e é aceito pela fiscalização em todos os Estados.

Pagamento bancário e por Pix

Neste ano, os débitos de veículos registrados no Rio Grande do Sul podem ser saldados por meio de bancos conveniados ao Detran gaúcho, ou então via transferência pelo sistema Pix. Confira:

– Banco do Brasil (serviço exclusivo para clientes), Banrisul (e seus correspondentes), Bradesco e Sicredi. Clientes dessas instituições financeiras contam com a opção de recorrer aos canais de atendimento facilitado, tais como aplicativos, internet banking, caixa eletrônico e outras modalidades.

– Pix: é necessário gerar um código através do aplicativo IPVA-RS (disponível para download nas plataformas digitais) ou então nos sites oficiais detran.rs.rs.gov.br e fazenda.rs.rs.gov.br, bem como no portal de serviços rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul