O Grêmio entrou em campo na Arena neste sábado (15) para enfrentar o Corinthians, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada sem gols, com o Tricolor somando cinco pontos na competição.

O Grêmio começou bem a partida, pressionando o time paulista e criando as primeiras oportunidades. Logo aos 3 minutos, chegou com um cruzamento de Orejuela para Pepê. O atacante acionou Jean Pyerre no campo de ataque, mas o Corinthians ficou com a bola. Quatro minutos depois, foi a vez de Geromel cruzar na cabeça de Pepê, que desviou por cima do gol.

Outra chance gremista surgiu depois de um erro na saída de jogo paulista, quando a bola sobrou para Maicon, que tentou o passe na área, mas a defesa cortou. Logo em seguida o volante acionou Alisson, que cortou a marcação e chutou, mas o goleiro Cássio fez a defesa. Os visitantes responderam com um cruzamento na área buscando Jô, que dividiu com Kannemann e caiu. Ao final, Michel tenta a finalização, mas Vanderlei fez a defesa, com 21 minutos.

A melhor chance do Tricolor saiu aos 24’, quando Alisson, da linha de fundo, cruzou na área para Pepê desviar de cabeça, obrigando Cássio a uma grande defesa, buscando a bola no ângulo. Dois minutos depois, Jean Pyerre acionou Pepê, que saiu em velocidade e cruzou na pequena área. Geromel tentou de carrinho, mas a bola passou raspando a chuteira do zagueiro e saiu. Já aos 35’, da intermediária de ataque, Luan arriscou forte, mas mandou por cima, longe do gol defendido por Vanderlei.

Aos 45 minutos, Diego Souza abriu na direita para alisson, que arrematou a gol. Quase que abriu o placar em um deslize do goleiro corintiano. Na etapa complementar, o Corinthians foi quem ameaçou logo no início, com Ramiro e Jô tramando boa jogada na área, mas Cortez conseguiu fazer o corte e mandar pela linha de fundo, cortando o lance que levava perigo a meta gremista. Aos 7’, mais uma chance paulista, depois de cobrança de escanteio, a bola foi desviada para o gol, passando perto da trave superior, mas por sorte, pra fora.

O Grêmio respondeu aos 9’, com uma boa chegada. Alisson cruzou e quase em cima da linha, Gil tirou de cabeça e a bola sobrou pra Pepê, que fez a finalização, mas foi barrado pela defesa. A bola voltou a Alisson, que mais uma vez chutou, para Cássio salvar. Já com 15 minutos jogados, Pepê inverteu o jogo e acionou Jean Pyerre na direita. O meia dominou e chutou, mas Cássio defendeu com segurança.

Aos 21’, uma das melhores chances do Tricolor nasceu pela direita. Maicon acionou Jean Pyerre mais no meio, que finalizou, buscando o canto esquerdo de Cássio. A bola passou raspando a trave. Logo na sequência, após um escanteio, Diego Souza também mandou em direção a meta, tirando tinta da trave superior. Outra oportunidade saiu minutos depois, quando Jean acertou a trave da meta paulista. Logo em seguida, Pepê invadiu a área e finalizou, mas pegou muito embaixo da bola, mandando por cima.

Ainda no ataque, Diego Souza saiu em velocidade pela meia esquerda, invadiu a área e Michel entrou de carrinho para cortar o lance. O joelho de Michel bateu na perna do camisa 29, desequilibrando o jogador. Após análise do VAR, pênalti assinalado. Na cobrança, aos 31 minutos, o centroavante desperdiçou e mandou pra fora. Depois de trabalhar a bola de pé em pé, rodando da direita para a esquerda, Pepê foi acionado na entrada da área, dominou e finalizou, mas nas mãos de Cássio.

Na reta final, aos 43’, Alisson finalizou com muito perigo da meia esquerda, obrigando Cássio a uma boa defesa. Com o resultado, o Grêmio chega a cinco pontos e fica na quarta posição. O próximo compromisso do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro é o Flamengo, na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro.