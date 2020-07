Magazine Diretora indicada ao Oscar lamenta machismo de Hollywood: “Não confiam em mulheres diretoras”

23 de julho de 2020

Satrapi falou sobre o sexismo presente na indústria cinematográfica. (Foto: Reprodução)

A cineasta iraniana Marjane Satrapi lamentou o machismo constante do qual é alvo por parte de executivos e colegas de Hollywood. Indicada ao Oscar e 2008 por seu trabalho na animação ‘Persépolis’ (2007), inspirada no quadrinho homônimo criado por ela, Satrapi falou sobre o sexismo presente na indústria cinematográfica em entrevista ao site da revista Variety.

“Eles não confiam em mulheres diretoras a partir de determinados orçamentos”, disse Satrapi. “Podemos fazer filmes menores, mas para filmes maiores eles dizem, ‘ela não dá conta’. É claro que damos conta. É uma cultura de cinco mil anos. Não vamos mudar isso em cinco anos. Vai levar tempo ainda”.

“As mulheres são sempre retratadas a partir do olhar masculino, são as esposas, as mães ou as amantes”, reclamou.

No momento Satrapi está trabalhando na pós-produção de ‘Radioactive’, cinebiografia da cientista polonesa Marie Curie (1867-1934), responsável por pesquisas pioneiras e revolucionárias sobre radioatividade. A personagem principal da obra é interpretada pela atriz Rosamund Pike, indicada ao Oscar em 2015 por seu trabalho no drama ‘Garota Exemplar’ (2014).

“As pessoas sempre dizem, ‘a Marie Curie era complicada’, mas ela foi um gênio e se fosse um homem diriam que ela era brilhante. As pessoas sempre esperam que as mulheres sejam boazinhas e femininas”, disse a cineasta.

Ela também expôs experiências de machismo vividas por ela em sua carreira como diretora: “Se eu fico com raiva me dizem, ‘não seja tão passional’. Agem como se fosse um ataque histérico. Me perguntam se eu estou menstruada, como se fosse um problema hormonal. Eu digo, ‘não é isso, tenho o direito de estar com raiva’”.

