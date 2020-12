Cultura Divulgados os finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Vencedores serão revelados no próximo dia 17 em cerimônia virtual. Foto: Luciano Lanes/PMPA Vencedores serão revelados no próximo dia 17 em cerimônia virtual. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A Coordenação de Literatura e Humanidades da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) divulgou os finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura Adulta e Infantil. Os vencedores, que receberão o troféu desenhado por Xico Stockinger (1919-2009), serão revelados no próximo dia 17 em cerimônia virtual. O evento será transmitido a partir das 20h pela página da Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães no Facebook.

O Prêmio Açorianos de Literatura, instituído em 1994, é uma das mais importantes premiações do segmento no Rio Grande do Sul, contribuindo para o estímulo e reconhecimento de obras, autores, editoras e projetos. São dez categorias: Conto, Crônica, Ensaio de Literatura e Humanidades, Especial, Infantil, Infanto-Juvenil, Narrativa Longa e Poesia. Capa e Projeto Gráfico foram extintos em 2017. Os vencedores de cada categoria concorrem ao Livro do Ano.

Confira quem está na final:

Categoria Especial

Cem poemas – Antologia poética do Japão – por Andrei Cunha (tradutor)

As flores do mal (Baudelaire) – por Eduardo Guimarães (tradutor) – Edição comemorativa

Rio Grande do Sul: Cultura e Identidade – de Eurico Salis

Conto

Os cadernos de solidão de Mário Lavale – de Arthur Telló

Ralé – de Flávio Ilha

Como se mata uma ilha – de Priscila Pasko

Crônica

A porta do chapéu – de Celso Gutfreind

Comigo no cinema – de Martha Medeiros

Não existe mais dia seguinte – de Vitor Necchi

Ensaios de Literatura e Humanidades

Tudo tem a ver – de Arthur Nestrovski

Literatura à margem – de Cristóvão Tezza

Retratos do conto – de Gilda Neves Bittencourt

Literatura Infantil

Problema que bicho tem – de Caio Riter e Irana Moraes. Ilustrações de Simone Matias

A viagem da bruxa – de Celso Gutfreind. Ilustrações de Martina Schreiner

Histórias de (não) era uma vez – de Maria Luiza Puglia. Ilustrações de Martina Schreiner

Literatura Infanto-Juvenil

Manto de coragem – de Athos Beuren. Ilustrações de Wellington Diaz

Rabiscos – de Luís Dill. Desenhos de Fernando Vilela

Contos soturnos – de Milene Barazzetti. Ilustrações de Marlon Costa

Narrativa Longa

Os donos do inverno – de Altair Martins

12 lições – de Daniela Kern

Marrom e amarelo – de Paulo Scott

Poesia

Apenas por nós choramos – de Anna Mariano

Fabulário – de Ana Santos

Lícidas – de Leonardo Antubes.

