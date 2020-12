Porto Alegre Dmae transfere serviço e o bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, deve ficar sem água nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O abastecimento ficará interrompido para uma parte da Restinga a partir das 9h de quarta-feira Foto: Divulgação O abastecimento ficará interrompido para uma parte da Restinga a partir das 9h de quarta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Por motivos técnicos, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) transferiu para esta quarta-feira (09) o serviço que seria realizado nesta terça-feira (08) no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

Uma adutora de grande porte, de 1 mil milímetros (mm) de diâmetro, será interligada com a rede existente, na Estrada Chácara do Banco, 427, e não mais no número 290. O abastecimento ficará interrompido para uma parte da Restinga a partir das 9h de quarta-feira.

Devido ao calor e à complexidade do serviço, é recomendado que os consumidores reservem água para uso básico. A normalização do abastecimento está prevista para a madrugada de quinta-feira podendo se estender ao longo de todo o dia. Se chover, o serviço poderá ser reprogramado.

Ainda na quarta-feira, haverá serviços no bairro Sarandi, na Zona Norte, envolvendo uma adutora de diâmetro 315mm, na rua Rudy Schaly, 40, e na rua João Ferreira Jardim, esquina com a rua Raimundo Marinho Filho e avenida Bernardino Silveira Amorim.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre