Economia Dólar cai após sete altas seguidas e bolsa sobe pelo quarto dia

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Dólar fechou cotado a R$ 5,318. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Dólar fechou cotado a R$ 5,318. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar comercial fechou a sexta-feira (19) com desvalorização de 0,99%, cotado a R$ 5,318 na venda, interrompendo uma sequência de sete altas consecutivas. Apesar da queda, a moeda norte-americana terminou a semana com alta de 5,41%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em alta de 0,46%, a 96.572,10 pontos, no quarto pregão seguido no azul. Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 4,09%.

