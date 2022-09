Economia Dólar cai para R$ 5,20 e euro sobe para mesmo valor nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Ao final do dia pós-feriado nacional brasileiro as duas moedas convergiram para os mesmos R$ 5,206. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Ao final do dia pós-feriado nacional brasileiro as duas moedas convergiram para os mesmos R$ 5,206. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar fechou em queda, após a forte alta de terça-feira (06), com investidores vendendo moeda para embolsarem ganhos recentes. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (08) vendido a R$ 5,206, com recuo de R$ 0,032 (-0,61%). A cotação chegou a cair para R$ 5,19 pela manhã, mas ganhou força durante a tarde.

Apesar de subir em quase todo o planeta, o dólar caiu no Brasil para compensar a queda na sessão de ontem (7), em que o mercado não abriu por causa do feriado de Dia da Independência. O euro comercial, que estava abaixo do dólar nos últimos dias, subiu 0,37% e fechou em R$ 5,206, mesmo nível do dólar, após o Banco Central Europeu elevar os juros básicos em 0,75 ponto percentual, a maior alta desde a criação da moeda única.

Bolsa

No mercado de ações, o dia foi marcado pelas oscilações. O índice Ibovespa, da B3, a bolsa de valores de São Paulo, fechou aos 109.916 pontos, com alta de 0,14%. O indicador iniciou o dia em alta, caiu 1% no início da tarde e recuperou-se perto do fim da sessão.

Nesta quinta, o presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), Jerome Powell, voltou a dar declarações de que o órgão está comprometido com o controle da inflação, o que aumenta as chances de o órgão elevar, pela terceira vez seguida, os juros básicos nos Estados Unidos em 0,75 ponto daqui a duas semanas. Taxas mais altas em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.

Paralelamente, as perspectivas de que a região de Chengdu, na China, entre em lockdown extenso por causa dos aumentos de casos de covid-19 afetaram o desempenho das commodities (bens primários com preço cotado pelo mercado internacional), empurrando para baixo as ações de petroleiras. No entanto, houve um movimento de ajuste para compensar as fortes altas de ontem nas bolsas internacionais, o que fez diversas ações fecharem em alta na bolsa brasileira.

