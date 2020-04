O dólar fechou em queda firme nesta quarta-feira (8) diante da combinação entre atuação extraordinária do Banco Central com venda de swaps cambiais tradicionais e aceleração das perdas do dólar contra outras moedas consideradas mais arriscadas. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,1413, em queda de 1,60%.