Economia Dólar fecha estável com escalada de casos de Covid-19

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Bolsa recua 1,05% depois de três dias seguidos de alta. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Bolsa recua 1,05% depois de três dias seguidos de alta. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Os receios relacionados à escalada de casos de Covid-19 na Europa e em regiões dos Estados Unidos que estavam relativamente contidas fizeram o dólar reverter a queda durante a sessão e fechar com leve alta. Num dia de ajustes, a bolsa de valores caiu após três altas seguidas. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (18) vendido a R$ 5,337, com alta de R$ 0,007 (+0,13%). A divisa chegou a cair para R$ 5,27 na mínima do dia, por volta das 12h, mas reverteu o movimento ao longo da tarde.

Apesar da divulgação pela Pfizer de que a taxa de eficácia da vacina contra a Covid-19 foi revisada para 95%, o mercado refletiu a decisão da cidade de Nova York de voltar a fechar as escolas para conter a alta de casos da doença. Depois de um pico de casos em maio, a metrópole registrava, até agora, contenção nas infecções. A taxa de mortalidade na Europa retomou os níveis registrados na fase mais aguda da pandemia.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou esta quarta aos 106.119 pontos, com recuo de 1,05%. As ações atravessaram um movimento de realização de lucros, quando os investidores vendem papéis para embolsarem ganhos recentes. Na terça-feira (17), o Ibovespa tinha superado os 107 mil pontos e fechado no nível mais alto desde o fim de fevereiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia