Geral Dólar sobe 10 centavos em um dia e fecha a R$ 5,58, com incerteza sobre corte de gastos

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Com o resultado dessa quinta, o dólar acumulou alta de 2,88% na semana. (Foto: Freepik)

O dólar atingiu a valorização expressiva de 10 centavos em um único dia de negociações. A moeda norte-americana, que abriu o dia valendo R$ 5,48, encerrou essa quinta-feira (18) cotada a R$ 5,587, valorizando 1,89%. Segundo analistas, as dúvidas sobre bloqueios e contingenciamentos tratados durante a reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) acabaram aumentando a desconfiança dos agentes:

“Com incertezas pairando sobre o fiscal no Brasil, o dólar volta a ter um dia de alta expressiva e leva os jutos futuros junto. O governo ainda não deixou claro se a intenção de corte de gastos é verdadeira e os investidores não querem pagar para ver”, diz Anderson Silva, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital.

“Para o mercado não bastam mais palavras por parte do governo, mas ações concretas”, afirma Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas.

Nessa quinta, os investidores monitoravam o noticiário fiscal local e aguardavam novos sinais sobre os juros norte-americanos e europeus. Por aqui, as atenções estiveram voltadas para as discussões em torno do Orçamento, com expectativa de que novos bloqueios de despesas fossem anunciados, em mais uma tentativa do governo de conseguir alcançar o déficit zero neste ano.

Sem notícias ao longo do dia, analistas repercutiram mal os sinais vindos de uma entrevista da ministra Simone Tebet sobre os possíveis cortes, em que ela afirmava que apenas gastos desnecessários seriam revistos, preservando programas sociais e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Depois do fechamento dos mercados, contudo, Tebet e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram que o congelamento proposto pelo governo será de R$ 15 bilhões. O valor está abaixo do que queriam os agentes de mercado.

Já no exterior, além de novos dados econômicos dos Estados Unidos, o mercado avalia a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que manteve os juros da zona do euro inalterados.

Com o resultado dessa quinta, o dólar acumulou: alta de 2,88% na semana; recuo de 0,02% no mês; e avanço de 15,14% no ano.

Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, fechou em forte queda. No fim do dia, o índice caiu 1,39%, aos 127.652 pontos.

Com o resultado, o Ibovespa acumulou: queda de 0,97% na semana; ganhos de 3,02% no mês; e perdas de 4,87% no ano. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

2024-07-18