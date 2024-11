Economia Dólar sobe e vai a 5,81 reais

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

A moeda norte-americana avançou 0,75%, cotada a R$ 5,8109. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou em alta nessa quinta-feira (21), com investidores de olho na escalada dos conflitos na Ucrânia e à espera do anúncio do novo pacote de corte de gastos pelo governo federal. Ao longo do dia, o mercado buscava pistas do tom da conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se reuniram nessa tarde para tratar do tema.

As discussões sobre o novo pacote fiscal tiveram início no fim de outubro, após o segundo turno das eleições municipais, e se estenderam até o fim da última semana, antes do encontro do G20.

Agora, o governo volta a tratar do assunto, à medida que o mercado demanda maior agilidade no anúncio. A expectativa é que sejam adotadas medidas capazes de conter as despesas, a fim de manter a sustentabilidade das regras fiscais vigentes e equilibrar as contas públicas.

No cenário externo, uma nova escalada na guerra na Ucrânia gera preocupação pelo mundo, com reflexos nos mercados globais.

A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental contra a Ucrânia nesta quinta-feira, segundo a Força Aérea ucraniana. Essa foi a primeira vez que a Rússia utilizou um míssil tão poderoso – de capacidade nuclear e de longo alcance – na guerra iniciada em 2022.

Enquanto isso, o noticiário é tomado pelo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes de seu governo, acusados de tramarem um golpe de Estado no país.

O inquérito, concluído pela Polícia Federal nesta quinta-feira, inclui os generais da reserva Braga Netto e Augusto Heleno, ex-ministros de Bolsonaro.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em baixa.

O que está mexendo com os mercados?

A espera pelo pacote de cortes já dura mais de duas semanas. Inicialmente, investidores acreditavam que as medidas seriam anunciadas logo após o fim do segundo turno das eleições municipais. No entanto, as negociações para decidir quais ministérios seriam atingidos pelos cortes se estenderam.

No domingo (18), em entrevista à Times Brasil CNBC, Haddad afirmou que o pacote com medidas de contenção de gastos está “está fechado” e será divulgado em breve.

O ministro também informou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sinalizou que fará todo o esforço necessário para aprovar as medidas ainda neste ano no Congresso.

Na segunda-feira, o presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que as taxas de juros mais longas estão em alta por uma percepção dos mercados financeiros de que o governo não conseguirá cumprir com as metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal – regra que limita as despesas públicas.

Ainda no cenário doméstico, destaque para a conclusão de um inquérito da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes de seu governo por tramarem um golpe de Estado no país.

Eles são suspeitos dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Além de Bolsonaro, foram indiciados pelos 3 crimes: o general da reserva do Exército Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição de 2022; o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); o policial federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin); e Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro.

A investigação começou no ano passado e foi concluída dois dias após a Polícia Federal prender 4 militares e um policial federal acusados de tentar matar Lula, Alckmin e Moraes.

No exterior, as atenções continuam o agravamento das tensões entre Rússia e Ucrânia. Para além dos efeitos sociais e geopolíticos, a piora do conflito também aumenta a aversão ao risco pelo mundo e pressiona os preços do petróleo no mercado internacional.

O ataque russo desta quinta teve como alvo empresas e infraestrutura crítica na cidade, segundo a Força Aérea ucraniana. O governador regional, Serhiy Lysak, afirmou que o ataque de mísseis russo danificou uma instalação industrial e provocou incêndios em Dnipro. Duas pessoas ficaram feridas.

Um míssil balístico intercontinental é lançado a partir da terra, pode ser equipado com ogivas nucleares e, como o próprio nome indica, é projetado para viajar longas distâncias, superiores a 5.600 km. O míssil lançado pela Rússia, porém, não tinha uma ogiva nuclear.

O presidente Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou Vladimir Putin de “maluco” e afirmou que o presidente russo desdenha da vida humana.

As tensões aumentaram após a Ucrânia ter usado mísseis dos Estados Unidos e do Reino Unido para atingir alvos dentro da Rússia nesta semana.

