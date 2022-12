Economia Dólar sobe 1,35% e chega a R$ 5,28. Ibovespa fica abaixo dos 110 mil pontos

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na venda, o dólar à vista avançou 1,35%, a R$ 5,2844. Essa é a maior valorização percentual diária desde 25 de novembro Foto: Divulgação Na venda, o dólar à vista avançou 1,35%, a R$ 5,2844. Essa é a maior valorização percentual diária desde 25 de novembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar saltou frente ao real nesta segunda-feira (5), com o receio de investidores de que os gastos extrateto embutidos na PEC da Transição sigam próximos dos R$ 200 bilhões, enquanto sinais de resiliência da economia dos Estados Unidos respaldaram a força de sua moeda.

Na venda, o dólar à vista avançou 1,35%, a R$ 5,2844. Essa é a maior valorização percentual diária desde 25 de novembro (+1,84%), e o patamar de encerramento mais alto desde terça-feira (29), quando a moeda norte-americana atingiu R$ 5,2883.

Impacto da PEC

Lideranças do Senado e da Câmara acertaram, na manhã desta segunda, que o texto da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição terá vigência por dois anos e que manterá o valor original proposto, o que permite abrir uma exceção no teto de gastos de até R$ 198 bilhões, para custear o Bolsa Família, entre outros pontos, afirmou Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento de 2023.

“Toda essa articulação e a possibilidade de que seja uma PEC beirando os R$ 200 bilhões ou colocando muita coisa fora do teto além do Auxílio Brasil (futuro Bolsa Família) gera essa valorização do dólar”, disse Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.

Segundo especialistas, as preocupações dos investidores sobre o aumento no limite de gastos, pleiteado pelo governo eleito, têm sido exacerbadas pela indefinição de quem será o ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia