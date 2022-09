Esporte Domingo de treino no Inter para a partida contra o Bragantino

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Domingo de treinos começou com atividades físicas na academia e, na sequência, no gramado do CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação)

O Internacional realizou no domingo (25) mais um treinamento preparatório para o confronto com o Bragantino, na próxima quarta-feira (28). O treinador Mano Menezes está aproveitando o longo tempo disponível para a preparação. O jogo será às 21h45, no estádio Beira-Rio, e valerá pela 28ª rodada do Brasileirão 2022.

O treinamento começou com atividades físicas na academia e, na sequência, no gramado do CT Parque Gigante. Depois, o técnico colorado dividiu o grupo em dois. De um lado, os jogadores treinavam cruzamento e finalizações. Do outro, os atletas fizeram um exercício defensivo, de posicionamento e saída de bola.

Desfalques

Para a partida contra o Bragantino a comissão técnica não contará com o lateral-direito Fabrício Bustos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Johnny, com a seleção dos Estados Unidos, também fica de fora. Já Weverton, que pertence ao time paulista, não pode atuar por questões burocráticas.

O próximo treino da equipe está marcado para a manhã desta segunda-feira (26). Com 49 pontos conquistados, o Internacional está a 8 pontos do líder Palmeiras.

