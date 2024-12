Rio Grande do Sul Duas mulheres morrem em colisão entre automóvel e carreta na BR-386, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As vítimas, de 28 e 29 anos, tripulavam um Peugeot. O veículo colidiu contra uma carreta, cujo motorista não se feriu Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um acidente, na manhã deste sábado (07), resultou na morte de mulheres, na BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari. As vítimas, de 28 e 29 anos, tripulavam um Peugeot. O veículo colidiu contra uma carreta, cujo motorista não se feriu.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caso foi registrado no quilômetro 307, próximo às 8h. A ocorrência permanece em atendimento, mas sem bloqueios.

As vítimas guiavam um carro emplacado em Erechim, no Norte gaúcho, no sentido interior-Capital, quando a condutora teria perdido o controle da direção e colidiu frontalmente com a carreta. Após o choque, o carro ainda saiu da rodovia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/duas-mulheres-morrem-em-colisao-entre-automovel-e-carreta-na-br-386-no-vale-do-taquari/

Duas mulheres morrem em colisão entre automóvel e carreta na BR-386, no Vale do Taquari

2024-12-07