Política É fake que vídeo mostre encontro de ministros do Supremo com José Dirceu

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Quem aparece no vídeo é o empresário Luiz Fernando Furlan, chairman do grupo Lide. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um vídeo que circula nas redes fora de contexto não mostra o ex-ministro petista José Dirceu ao lado dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski em um “encontro amigável”, como afirmam postagens. A corte informou que a pessoa nas imagens é Luiz Fernando Furlan, executivo do Grupo Lide, empresa que promoveu o evento Brazil Conference New York em 14 e 15 de novembro deste ano, no qual os ministros estiveram presentes.

Até esta quarta-feira (7), a publicação com o conteúdo enganoso acumulava 1,98 milhão visualizações e mais de 45 mil compartilhamentos no Facebook, além de também circularem no Instagram com 17 mil visualizações e centenas de compartilhamentos no Kwai.

As imagens foram gravadas durante a passagem dos ministros por Nova York, em novembro deste ano, quando participaram do evento Lide Brazil Conference. José Dirceu não estava no evento.

Condenado a 30 anos de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa, o petista chegou a ser preso em maio de 2018, mas foi solto um mês depois. Neste momento, Dirceu aguarda em liberdade o julgamento do caso em instâncias superiores.

Sobre Dirceu

José Dirceu iniciou sua militância política no movimento estudantil em 1965, ano em que iniciou seus estudos de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sendo vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) no período de 1965-66, um ano depois do início do Regime Militar.

Em 1966, rompeu com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e ajudou na formação paulista das chamadas “Dissidências”, em São Paulo a sigla era “DI-SP” (esta organização acabou tendo enorme afinidade política com o grupo de Carlos Marighella, que mais tarde viria formar a Ação Libertadora Nacional). No entanto, Dirceu nunca fez parte dos quadros da ALN.

Em 1967, Dirceu era conhecido pelo codinome de “Daniel”, presidiu a União Estadual dos Estudantes (UEE-SP), firmando-se como líder do movimento estudantil paulista contra o então vigente Regime Militar, da qual é hoje presidente de honra.

