Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

O Google, empresa dona do YouTube, negou que o bilionário tenha negociado a compra da plataforma. (Foto: Reprodução)

Pessoas estão compartilhado nas redes sociais que o empresário Elon Musk teria comprado a plataforma de vídeos YouTube. Segundo a plataforma Estadão Verifica, sistema de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, o conteúdo é falso. O Google, empresa dona do YouTube, negou que o bilionário tenha negociado a compra da plataforma. Também não há nenhum registro na imprensa profissional de que Musk tenha anunciado a aquisição.

A ferramenta Loccus.IA detectou que uma imagem utilizada no boato tem 82,9% de probabilidade de ter sido gerada por inteligência artificial ou deepfake.

O Estadão Verifica utilizou a ferramenta de busca reversa do Google para encontrar a origem da foto utilizada no boato. Ela mostra Musk sorridente segurando o ícone do YouTube. Ela aparece em outras postagens que citam a suposta compra do YouTube pelo bilionário. Algumas delas possuem a alegação em inglês.

Nos vídeos que utilizam essa imagem como destaque, na thumbnail (capa do conteúdo), em nenhum momento há qualquer registro de Elon Musk afirmando a intenção de comprar o YouTube. O discurso presente nesses materiais refere-se apenas a um suposto rumor de negociação entre a plataforma e o bilionário.

Além desses detalhes, a reportagem identificou que a imagem compartilhada mostra sinais de ter sido gerada por inteligência artificial. Ao fazer “zoom” na fotografia, percebe-se falta de nitidez e qualidade nos rostos atrás do empresário. Em alguns pontos, esses rostos também aparecem desconfigurados.

Grupo Globo

Em outra publicação falsa no TikTok, um vídeo com os dizeres “Negócio fechado! Elon compra a Gr0bo” exibe trecho do Jornal Nacional com fala da apresentadora Renata Vasconcellos sobre a compra de ações pelo empresário Elon Musk e diz que o bilionário teria se tornado o maior acionista do Grupo Globo ao comprar mais de 99% das ações do conglomerado de mídia.

Segundo o Projeto Comprova (iniciativa liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação para verificação de informações), o vídeo é satírico: ele manipula a voz da apresentadora Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional, para afirmar que Elon Musk teria comprado mais de 99% das ações do Grupo Globo.

O conteúdo investigado insere um áudio com a voz da apresentadora, que não corresponde com a leitura labial do que ela afirma originalmente. “Ele comprou mais de 99% das ações da empresa Roberto Marinho, que controla o cidadão antes de votar”, diz o áudio manipulado.

No vídeo original disponível no Globoplay, publicado no dia 4 de abril de 2022, a apresentadora fala sobre a negociação do empresário com o Twitter.

Naquele dia, Musk se tornou o maior acionista individual da rede social ao comprar mais de 9% das ações da companhia (a compra seria concretizada em outubro do mesmo ano). Tanto na chamada quanto na reportagem exibida em seguida, não é citada nenhuma negociação envolvendo o Grupo Globo. Procurada pelo Comprova, a emissora reforçou que o conteúdo não é real e trata-se de um deepfake. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

