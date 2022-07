Tecnologia É possível usar o WhatsApp durante voos no Brasil: veja como funciona

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Gol, Latam e Azul disponibilizam serviços de troca de mensagens durante os voos. (Foto: Getty Images)

É uma dúvida comum entre os passageiros de avião: posso usar o WhatsApp ou outros serviços de troca de mensagens durante o voo? A resposta é: sim.

Três companhias nacionais já oferecem os serviços de troca de mensagens durante os voos: Gol, Latam e Azul. As duas últimas oferecem o serviço de forma gratuita.

Veja a seguir como se conectar aos serviços durante os voos:

Gol

A empresa que começou a oferecer o serviço há menos tempo foi a Gol – desde o dia 1º de julho, a companhia, em parceria com o programa de fidelidade Smiles, oferece um pacote de mensagens durante todo o voo e para todas as rotas operadas pela Gol, tanto no Brasil quanto no exterior.

Segundo a companhia, é possível trocar mensagens de texto nos aplicativos WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage. No entanto, não é permitido o envio de fotos, vídeos e áudios.

Para liberar o pacote de mensagens sem custos, o passageiro deve acessar a plataforma de entretenimento Gol Online e seguir o passo a passo:

— Colocar seu dispositivo em modo avião;

— Conectar-se à rede Wi-Fi da aeronave, chamada “gogoinflight”;

— Digitar no navegador “wifionboard.com” ou, se preferir, ler o QR code no assento à frente com a câmera do seu celular;

— Conexão concluída. A partir daí, é seguir as instruções para ativar o pacote de mensagens.

Mais pacotes: Os demais pacotes de internet disponibilizados pela companhia são os seguintes:

— Pacote Light – de R$ 25 a R$ 40

Além de possibilitar o uso de apps de mensagem, o Light também dá acesso à caixa de e-mail e aos sites de notícias e lojas.

O uso durante uma hora custa R$ 25. Já para utilizá-lo durante todo o voo (Voo Light), o preço é R$ 40.

— Pacote Voo Max – R$ 58

Recomendado para acessar redes sociais, sites e VPN ou trabalhar durante o voo, além de usar aplicativos de streaming (como Netflix e Spotify).

Apenas as chamadas de voz e vídeo não são suportadas.

— Assinatura mensal – De R$ 135 a R$ 240.

Voltado aos passageiros que viajam com frequência.

A assinatura é renovada mensalmente de forma automática e pode ser cancelada a qualquer momento.

Latam

Desde de janeiro deste ano, os passageiros da Latam podem enviar e receber gratuitamente mensagens de texto pelo WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage durante o voo.

O serviço está disponível em 81 aeronaves Airbus A320 que fazem voos no Brasil e na América do Sul.

A Latam informou que pretende levar o serviço para outras aeronaves da sua frota e lembrou que o pacote gratuito vale apenas para mensagens de texto – ou seja, não suporta a transferência de fotos, vídeos ou demais arquivos.

Para acessar o serviço, o cliente deve colocar seu dispositivo móvel em modo avião, conectá-lo à rede wi-fi Latam Play, digitar latamplay.com em seu navegador e selecionar o pacote gratuito de mensagens de texto.

Se o passageiro preferir, há outros pacotes pagos para navegação ou streaming. Ao entrar na rede Latam Play, o cliente também tem acesso gratuito a mais de 700 horas de conteúdo entre filmes, documentários, séries e músicas.

Azul

A Azul começou a oferecer o sistema de troca de mensagens há mais tempo, em junho de 2021.

Assim como os das outras duas empresas, o sistema de wi-fi nos aviões da Azul permite o uso de aplicativos de troca de mensagens.

Para utilizá-lo, o passageiro deve colocar o celular em modo avião. Em seguida, é só abrir o navegador em www.azulwifi.com e começar a navegar.

