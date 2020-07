Leandro Mazzini Eco$ ambientais

Por Leandro Mazzini | 20 de julho de 2020

A preocupação do Governo, e em especial do General Hamilton Mourão, com o tema meio-ambiente é tão latente que o vice-presidente da República desembarca em São Paulo na quinta-feira para fazer uma apresentação do Projeto Amazônia ao Conselho Administrativo do Santander, um dos maiores bancos do mundo. (Foto: Romério Cunha/VPR)

A preocupação do Governo, e em especial do General Hamilton Mourão, com o tema meio-ambiente é tão latente que o vice-presidente da República desembarca em São Paulo na quinta-feira para fazer uma apresentação do Projeto Amazônia ao Conselho Administrativo do Santander, um dos maiores bancos do mundo. Não é mera visita. A instituição europeia reúne um naco de investidores bilionários em sua carteira, com ações voltadas para o segmento. A agenda vai ao encontro do que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo desde fim de abril, de diálogo com presidentes de países da Europa, América do Sul e até xeiques do Oriente Médio, a fim de garantir investimentos privados e assegurar o plano de privatizações vindouro.

Reitor & reitores

Milton Ribeiro, novo ministro da Educação, pretende fazer um grande chamado a reitores para resolver como ficará o Ano Letivo nas universidades federais – e 2021.

Quieto

O presidente Bolsonaro, que adora falar ao público e nas redes, não é o mesmo sobre troca de ministros. Quando a Coluna revelou no Twitter dia 6 de julho que seria o escolhido para o MEC, Milton já conversava sobre a pasta com o chefe.

2026…

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, virou alvo no Judiciário por sua fala descabida sobre prender governadores, mas também porque já tem gente experiente que a aponta como potencial escolhida de Bolsonaro para uma candidatura ao Planalto.

O noivo

Luciano Bivar é o noivo do ano, cobiçado por Rodrigo Maia – que o visitou primeiro – e Bolsonaro, que telefonou para o presidente do PSL propondo a paz. A conferir com quem fica a bancada do PSL, a maior da Câmara: com o projeto de Maia de tentar brecha para nova eleição na Mesa da Câmara, ou com os projetos vindouros do Palácio.

Teimoso

O jornalista Oswaldo Eustáquio, que quer disputar o Senado pelo Paraná e está na mira do STF, se arrisca fácil. Ontem, em vídeo divulgado por whatsapp, mostrava-se na Esplanada. A mais (ou menos) de um quilômetro do Palácio do STF – do qual, pela liminar de soltura, tem que ficar à distância de mil metros.

Esquerda

Ferve a pré-eleição no Recife, uma das capitais mais importantes e celeiro de políticos. Paulo Rubens Santiago diz que a candidatura à Prefeitura é para valer. E garantiu que não há conversa com o PT no 1º turno. O PSOL tem o desafio de garantir potencial eleitoral para não ser atropelado pela cláusula de barreira em 2022.

Lama da BHP…

Começa na quarta-feira na Justiça de Manchester, na Grã Bretanha, a audiência do ação coletiva contra a gigante mineradora BHP, sócia da Samarco e acusada como corresponsável pelo rompimento da barragem de lama, em 2015, que deixou 19 mortos e centenas sem casa em Mariana (MG).

…chega à Inglaterra

A BHP é acusada de “responsabilidade final” e processada por danos estimados em £ 5 bilhões – perto de R$ 26,9 bilhões. A ação coletiva é movida por mais de 200 mil indivíduos, 25 municípios, 530 empresas, uma arquidiocese católica e membros da etnia Krenak. A defesa é da banca internacional PGMBM.

Novo lar

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da cidade do Rio de Janeiro acolheu um colombiano de 21 anos que ficou à deriva com o início da pandemia. Ele embarcaria num navio, cuja viagem foi cancelada. Poliglota (6 idiomas), e sem dinheiro para voltar para casa, está no hotel social.

Volta pra casa

A Secretaria conseguiu uma viagem de volta para Aparecida de Goiânia (GO) de uma menina trans que também perdeu o trabalho e estava na prostituição no Rio.

Apagão moral

O Brasil vive hoje apagão moral e ético. Prova disso são episódios recentes vergonhosos: O desembargador paulista que deu carteirada porque não usava máscara, em Santos; o empresário de Alphaville que xingou o PM que o abordou por agressão; a carioca do “cidadão, não! Engenheiro civil, formado, melhor do que você”; o tal figurão do Judiciário no bacanal da lancha no Lago Paranoá, em Brasília (A polícia ainda investiga quem é).

