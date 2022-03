Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite visita a sede da Dell, no Texas

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Governador gaúcho (E) defendeu importância da empresa para o Rio Grande do Sul. (Foto: : Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini)

Na manhã dessa sexta-feira (11), a comitiva estadual viajou para Austin, no Texas, para mais uma etapa da missão oficial gaúcha aos Estados Unidos. A agenda do dia foi na sede da Dell, onde o governador Eduardo Leite e companheiros de viagem participaram de reuniões.

“A Dell é uma empresa importante em tecnologia em nosso Estado. Queremos manter essa aproximação na busca, no reforço do seu investimento e na sua participação na nossa economia”, afirmou o chefe do Executivo gaúcho ao propor uma política de manutenção de investimentos e acordos já existentes, considerando que a empresa já possui uma fábrica no município de Eldorado do Sul.

O governador ainda destaca que é uma movimentação importante: “Nesses tempos que há disputas de investimentos, não se trata apenas sobre trazermos investimentos, significa mantermos o que temos no Estado, porque a gente sabe que eventualmente podem ser assediados por outros locais”.

Neste sábado (12), Eduardo Leite será painelista no South by Southwest, um dos principais eventos de inovação e tecnologia do mundo.

