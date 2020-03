Política Eleitores de 22 municípios gaúchos devem realizar o recadastramento biométrico até quarta-feira

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

A biometria garante mais segurança na identificação do eleitor durante a votação Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O recadastramento biométrico é obrigatório para 464 mil eleitores de 22 municípios do Rio Grande do Sul. O prazo para a realização da biometria termina na quarta-feira (11). Quem não se apresentar à Justiça Eleitoral durante o período determinado não poderá votar nas eleições municipais deste ano e terá o seu título de eleitor cancelado.

Para efetuar o procedimento, os cidadãos devem comparecer aos cartórios eleitorais das suas cidades com documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Os eleitores de Camaquã, Canela, Canguçu, Capão da Canoa, Carazinho, Cruz Alta, Dom Pedrito, Esteio, Erechim, Guaíba, Ijuí, Itaqui, Lajeado, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santiago, Santo Ângelo, São Borja, São Gabriel, Sapiranga e Torres devem realizar a coleta da digital e a atualização de dados no cadastro eleitoral até o final do prazo.

A biometria garante mais segurança na identificação do eleitor durante a votação. Desde 2009, o recadastramento biométrico chegou ao Rio Grande do Sul. Nesse período, o processo já foi concluído em 454 cidades.

Outros 21 municípios, incluindo Porto Alegre, só terão seus eleitores convocados obrigatoriamente a partir de 2021. Contudo, já é possível fazer a biometria nessas cidades. Dessa forma, evita-se filas. O atendimento pode ser agendado pela internet. A situação de cada município pode ser consultada no site do TRE-RS.

