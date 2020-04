Esporte Elenco do Esportivo é a primeira equipe do Estado a retomar as atividades

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Foto: Site Oficial/Divulgação

A pandemia gerada por conta do novo coronavírus fez com que o futebol mundial parasse por tempo indeterminado. Mesmo sem data confirmada para o retorno do Campeonato Gaúcho, o grupo de jogadores do Esportivo está de volta aos treinamentos no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Os profissionais se reapresentaram nesta quinta-feira (16) e seguirão todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades sanitárias. A equipe comandada por Carlos Moraes é a primeira do Estado a voltar com os treinamentos.

Em entrevista exclusiva à Radio Grenal nesta tarde (16) durante o programa Contra Ataque, o presidente do Esportivo acredita que o decreto só foi autorizado porque a cidade tem estrutura para isso.”Nós vamos medir a temperatura de todos jogadores na hora em que eles chegam. Terá álcool gel em todos setores. O almoço não será servido mais em buffet. Demais situações que o decreto exigir iremos seguir. Nosso prefeito, se fez um decreto liberando, é porque nossa cidade tem estrutura num caso de agravamento de algum cidadão”, esclarece Laudir Piccoli.

Conforme decreto do prefeito Guilherme Pasin, fica autorizado o funcionamento das atividades em clubes e centros esportivos. Entretanto, deverão adotar medidas de contingenciamento do público, não excedendo a trinta pessoas, além de garantir a ventilação do ambiente, ficando vedada a participação de crianças, idosos e demais pessoas considerados como grupo de risco para a covid-19.

Enquanto não sabemos em que mês ou em qual dia o Campeonato Gaúcho voltará, reuniões estão sendo realizadas com o objetivo de encontrar uma maneira que não prejudique o andamento da competição, muito menos coloque em risco a saúde de quem está envolvido. “Acredito que o retorno vai ser no mês de maio. Mas eu não tenho autonomia para definir a data de retorno. Se nós estamos voltando a treinar, eu pediria mais 10 dias para estarmos preparados para o retorno. Eu vejo que com essa situação do Coronavírus, a própria Federação Gaúcha não ficaria feliz não terminando o Campeonato Gaúcho. É uma questão não só de disputar, mas de organização”, explica o presidente.

O Esportivo está na terceira colocação do grupo B, com seis pontos, e na quarta colocação da classificação geral, com 14. Em oito partidas, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas e 100% de aproveitamento dentro do Montanha dos Vinhedos. Neste momento, o time alviazul estaria classificado para a série D do Campeonato Brasileiro 2021 e com uma das vagas para a Copa do Brasil do próximo ano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

