Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Único derrotado por antecipação, Maia se prepara para entregar no fim do mês as mordomias de presidente da Câmara. (Foto: Reprodução)

A repercussão negativa da aliança do PT e seus puxadinhos PDT , PCdoB, Rede e PV com o candidato apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ), o paulista Baleia Rossi (MDB), selou antecipadamente a derrota do grupo anti-Bolsonaro que disputa o comando da Câmara dos Deputados. José Dirceu participa da coordenação desta aliança.

Na verdade, partidos como MDB, PSL e PSDB, com maiores bancadas na Câmara, racharam com o apoio da esquerda. E, embora seus lideres tenham anunciado apoio, não darão a maioria dos seus votos para Rossi. Sequer o DEM de Rodrigo Maia dará todos os votos de sua bancada nesta aventura. Sequer o PT está unido: na votação interna, 23 dos 52 deputados da bancada votaram contra o apoio a Baleia.

Rossi terá como principal adversário o líder do PP e do Centrão, deputado Arthur Lira (AL), que tem o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, o bloco de Lira é composto por PL, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, Pros, Patriota, PSC e Avante, além de deputados que racham o MDB, PSL, PSDB e DEM.

O que Rodrigo Maia perde a partir de 1°de fevereiro: R$ 33,7 mil como presidente da Câmara, a título de “representação” (além do salário normal de deputado), mansão de 800 metros quadrados com despesas pagas, carro oficial com dois motoristas, direito de contratar jatos privados ou usar de graça jatinhos da FAB em viagens a trabalho ou retornos para casa (ele é o campeão em viagens com aeronaves da Força Aérea) e R$ 4,2 milhões por ano para contratar até 47 funcionários – além dos 25 do seu gabinete parlamentar.

Assim, o presidente da Câmara tem direito a um total de 72 funcionários, que custam aos cofres públicos R$ 5,2 milhões por ano. É essa mordomia que Rodrigo Maia perde a partir do final do mês.

O bem informado Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial, adverte: “Não subestimem os inimigos. José Dirceu é muito inteligente! As antigas desavenças foram superadas e estão todos se alinhando para 2021. O impeachment do presidente Bolsonaro está sendo negociado abertamente com o PMDB na Câmara dos Deputados”.

O que os indicadores econômicos já sinalizam coincide com o que afirma o deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB): “O governo do presidente Bolsonaro fez o maior repasse de recursos da história do Brasil para salvar vidas, salvar empregos, salvar os mais pobres da fome e salvar o País do caos. Graças a isso, a recuperação da nossa economia será mais rápida e 2021 muito melhor”.

