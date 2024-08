Brasil Em 2070, o Brasil terá três idosos para cada pessoa com idade até 14 anos

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Projeções do IBGE mostram envelhecimento da população brasileira. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno que pode ser observado por diferentes indicadores. Pelas novas projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país terá três pessoas com mais de 60 anos para cada uma de até 14 anos em 2070. Essa relação entre o contingente de idosos e crianças é chamado de índice de envelhecimento.

A idade mediana da população – ponto exato em que se dividem as duas metades da população – passará dos atuais 34,8 anos para 51,2 anos em 2070. Em 2070, a maior idade mediana será a do Distrito Federal, com 53,3 anos, enquanto a menor estará em Mato Grosso, com 44,8 anos.

As novas projeções do IBGE também permitem observar o envelhecimento pela idade média da população, que era de 28,3 anos em 2000, subiu para 35,5 anos em 2023 e deve chegar aos 48,4 anos em 2070.

A ilustração mais significativa desse processo de envelhecimento em curso, no entanto, aparece na proporção de idosos dentro da população. De 2000 para 2023, a fatia de idosos (pessoas com 60 anos ou mais) na população brasileira quase duplicou, ao subir de 8,7% para 15,6%. Em números absolutos, o total de idosos passou de 15,2 milhões para 33 milhões, no período.

Na estrutura atual do País, a participação do grupo de pessoas com 60 anos ou mais só fica à frente dos jovens entre 15 e 24 anos (14,8%), quando se considera as cinco faixas etárias tradicionais: 0 a 14 anos; 15 a 24 anos; 25 a 39 anos; 40 a 59 anos; e 60 anos ou mais.

Em 2050, segundo as projeções do IBGE, os idosos já serão o grupo mais representativo da população brasileira, com 30% do total. A participação chegará a 37,8% em 2070.

“As novas projeções confirmam as tendências de redução dos níveis de fecundidade, diminuição da proporção de crianças na população total e, portanto, um aumento do processo de envelhecimento populacional”, afirma o demógrafo Ricardo Ojima, chefe do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Outra forma de observar o envelhecimento é pelo número de nascimentos, que recuou de 3,6 milhões por ano em 2000 para 2,6 milhões em 2022 e deve cair para 1,5 milhão em 2070, segundo o IBGE. A esperança de vida ao nascer aumentou de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023, e deve chegar aos 83,9 anos em 2070.

O percentual de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, por sua vez, tende a diminuir de 20,1% em 2023 para 12% em 2070. No ano passado, o grupo mais representativo era o da faixa etária de 40 a 59 anos (26,2%), seguido pelos habitantes de 25 a 39 anos (23,3%), de 0 a 14 anos (20,1%), de 60 anos ou mais (15,6%) e de 15 a 24 anos (14,8%).

Consequências

O envelhecimento da população traz uma série de consequências para o País. Mais tempo de vida sinaliza uma evolução nos tratamentos de saúde e bem-estar, o que é celebrado por especialistas.

A dinâmica demográfica, contudo, tende a pressionar as despesas da previdência e deve desafiar o crescimento da economia ao possivelmente reduzir a força de trabalho. Outros indicadores das projeções do IBGE ilustram a perspectiva de envelhecimento no Brasil. A idade mediana, por exemplo, deve subir de 34,8 anos em 2023 para 51,2 anos em 2070. A estatística separa a metade mais jovem da metade mais velha da população.

