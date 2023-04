Colunistas Em Canoas, Jairo Jorge diz que recebeu prefeitura com dividas de quase R$ 170 milhões

Por Flavio Pereira | 18 de abril de 2023

Prefeito Jairo Jorge, de Canoas, apresentou ontem balanço das dívidas encontradas ao reassumir o cargo. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), anunciou ontem que recebeu de seu antecessor um rombo milionário nas finanças do município, o que exigirá medidas para tentar aumentar a receita e diminuir as despesas, para reequilibrar as contas públicas. Jairo Jorge detalhou o total da dívida apurada desde o seu retorno ao poder, no dia 28 de março. Segundo ele, o total chega a R$ 169.452 milhões, agravado por uma queda na arrecadação do município, de mais de R$ 79 milhões, o que poderá comprometer inclusive, o pagamento em dia dos salários dos servidores. O prefeito anunciou ainda, que vai buscar o diálogo com o governador Eduardo Leite em busca de recursos e parcerias, “em especial na saúde”, lembrando que “votei nele no primeiro e segundo turno, foi meu candidato. Meu partido o apoiou, a Ana Amélia foi nossa candidata, nós apoiamos ele e o Gabriel Souza”. O prefeito anunciou algumas medidas para recuperar receitas, como o Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis), para facilitar o pagamento de dívidas de IPTU, ISSQN e ITBI com a administração.

Surpresa: na véspera da sessão, número de apoios à CPMI aumentou

O deputado federal André Fernandes (PL-CE), autor do requerimento para a CPMI dos atos de 8 de janeiro, postou em suas redes sociais ontem no final da tarde, um vídeo confirmando a sessão para data desta terça, 18. O deputado disse que, diante da posição firme da maioria e da possibilidade concreta de instalação da CPMI, começou a acontecer um outro fenômeno: mais deputados assinaram o requerimento, temendo a cobrança dos seus eleitores. Segundo ele, “está mantida a sessão do congresso nacional para amanhã (18), 12hrs. O número de assinaturas está aumentando! A CPMI do 8 de janeiro vai acontecer!”. O presidente do Senado, e do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tenta suspender a sessão mista do Congresso Nacional marcada para esta terça (18), na qual será instalada obrigatoriamente a CPMI do 8 de janeiro. Até ontem à noite, o governo ainda não havia conseguido reverter para menos que 171, o numero de assinaturas de deputados federais no requerimento da CPMI.

Desprestígio do Brasil: chanceler russo desembarca de tênis e calça jeans

A cena é patética: o chanceler russo Sergey Lavrov, principal articulador da guerra contra a Ucrânia, desembarcou ontem em Brasília, de tênis e calça jeans. Recebeu no aeroporto, honras militares prestadas por um batalhão da Aeronáutica.

Partidos portugueses reagem contra visita de Lula ao país: “ladrão”, e “aliado de Putin”

Pelo menos dois partidos políticos de Portugal estão mobilizando seus aliados para se manifestarem contra a presença do presidente do Brasil no país, a partir do dia 21. O partido político, Chega!, um dos mais importantes de Portugal, faz forte manifestação. No Instagram, o Chega! está publicando uma postagem dizendo: “Lugar de Ladrão é na prisão, não queremos Lula da Silva em Portugal”. Lula participará das comemorações da democracia portuguesa, e vai participar da cúpula bilateral Portugal-Brasil. Já, o partido Iniciativa Liberal, também está protestando contra a visita de Lula. Seu líder, o deputado Rui Rocha, é contra a visita do presidente brasileiro ao país e critica o parlamento por ter convidado Lula: “a Assembleia da República que convidou Zelensky para discursar em 21 de Abril de 2022 não pode receber um aliado de Putin como Lula no 25 de Abril”, afirma o deputado no Twitter.

Não é fake news: Ministério da Saúde vê risco de trombose nas vacinas da AstraZeneca e Janssen

É absolutamente verdadeira a informação que tem circulado em diversas redes sociais, indicando que o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica sobre as vacinas da AstraZeneca e Janssen contra a covid-19, depois de identificar riscos de trombose, sobretudo em mulheres. No documento, a pasta deixa de recomendar o imunizante a pessoas com menos de 40 anos. A nota técnica existe (Nº 393/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 27 de dezembro de 2022) e anuncia:

“Esta coordenação-geral entende ser pertinente atualizar as recomendações de uso das vacinas de vetor viral (Astrazeneca e Janssen), para que, na população abaixo de 40 anos, sejam administradas preferencialmente vacinas contra a covid-19 de plataformas que não sejam de vetor viral”, ressaltou a Saúde. “As formas clínicas mais frequentemente reportadas foram de trombose venosa cerebral, mas também há relatos de trombose de veias intrabdominais, tromboembolismo pulmonar e tromboses arteriais. Do total de 40 casos prováveis e confirmados de síndrome de trombose com trombocitopenia distribuídos por dose de vacina para covid-19, notificados no e-SUS Notifica Brasil (excluindo-se São Paulo), 34 foram atribuídos à vacina da AstraZeneca”.

Osmar Terra sugere que população foi cobaia de vacinas

O médico e deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) comenta as razões pelas quais as vacinas AstraZeneca, Janssen e a Coronavac foram retiradas da vacinação pelo Ministério da Saúde. Segundo ele as razões são claras:

“Falta de eficácia e efeitos colaterais com risco foram alegados. Na verdade, não haviam completado os testes quando foram autorizadas pela Anvisa, de forma emergencial. Parte da fase 3 de testagem, foi feito direta em toda população, sem ter ideia ainda do que aconteceria…É isso?”

STJ decide que condenação criminal não implica em perda automática de cargo público

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a perda de cargo ou da função pública em razão de condenação criminal não é automática, pois demanda fundamentação específica — salvo crime de tortura. O ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, seguiu entendimento já firmado na Corte, e anulou a demissão de um policial civil de Minas Gerais ocorrida em 2007. Foi no julgamento do REsp (Recurso Especial) 1.874.899.

