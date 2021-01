Brasil Em meio a aglomerações, Santa Catarina se torna o terceiro Estado brasileiros com o maior número de casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Flagrantes divulgados pelas redes sociais mostram desrespeito às regras sanitárias para conter o avanço do novo coronavírus. (Foto: Reprodução de TV)

Vídeos e fotos divulgados pelas redes sociais mostram flagrantes de aglomeração e desrespeito às regras sanitárias para conter o aumento de mortes causadas pela covid-19 em Santa Catarina no feriadão. Além das casas noturnas, as praias no litoral ficaram lotadas.

O cenário ocorre às vésperas de o Estado bater meio milhão de infectados pela covid-19. No fim de semana em que os registros de baladas com aglomerações foram feitos, Santa Catarina se tornou o terceiro Estado do País com mais casos confirmados do vírus. Os números superaram os índices da Bahia e estão atrás de Minas Gerais e São Paulo.

Segundo o boletim divulgado pelo governo nessa segunda, 5.376 pessoas morreram e 498.910 tiveram o diagnóstico confirmados da doença no Estado.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública no Estado está em 81,25%. Se forem levados em conta apenas os leitos para adultos, esse percentual chega a 83,20%.

Flagrantes

Na última quinta-feira (31), uma festa de réveillon foi flagrada em Porto Belo, no Litoral Norte. A região está proibida de fazer eventos por conta da matriz de risco. Nas imagens, é possível ver dezenas de pessoas se aglomerando em frente ao palco onde um músico filma.

O gerente da casa informou que houve um jantar para os clientes. Posteriormente, a responsável pelas reservas não confirmou nem negou que as imagens foram feitas no estabelecimento, mas disse que em um determinado momento do evento de fim de ano houve excesso dos clientes, que logo foi contido.

A assessoria de comunicação de Porto Belo disse que a Marinha do Brasil esteve no fim de semana na baía do Caixa D’aço, onde também ocorreram as festas irregulares. No entanto, no domingo (3) a equipe da Fundação do Meio Ambiente não fez fiscalização, pois a embarcação sofreu uma pane.

Em Florianópolis, um vídeo de uma festa durante o feriado foi postado em uma rede social que reúne situações de desrespeito às medidas sanitárias no País. Nas imagens, várias pessoas aparecem sem máscara e aglomeradas.

Por nota, o estabelecimento informou que segue rigorosamente todos os protocolos de seguranças estabelecidos pelo governo e que adaptou a estrutura do local. O clube disse que faz a medição da temperatura dos clientes e que obriga o uso de máscaras.

As praias de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, também ficaram lotadas de banhistas. Apesar do reforço na fiscalização da prefeitura, imagens na orla da Praia Central no sábado (2) mostraram aglomerações e pessoas sem máscaras.

Na cidade, além da fiscalização do município, a Guarda Municipal afirmou que em alguns momentos tem usado disparos de munição menos letal pra fazer a dispersão de pessoas. Em pouco mais de 24 horas, vinte e duas caixas de som foram apreendidas na orla da praia. Segundo a prefeitura, está proibido o uso desse tipo de equipamento no local.

