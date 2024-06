Ciência Em missão inédita, sonda chinesa decola do lado oculto da Lua com amostras de solo

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A nave conta com um braço robótico para coletar material da superfície e um perfurador para colher amostras do interior. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sonda chinesa Chang’e-6 decolou com sucesso da Lua carregando amostras coletadas no lado oculto do satélite terrestre, segundo informações da imprensa local. A operação foi feita nessa terça-feira (4).

A sonda Chang’e-6 alunissou no domingo (2) na imensa bacia de Aitken, uma das maiores crateras de impacto conhecidas no sistema solar. A região fica no lado oculto da Lua, segundo a Administração Espacial Nacional da China.

A nave, que iniciou em 3 de maio uma complexa missão de 53 dias, conta com um braço robótico para coletar material da superfície e um perfurador para colher amostras do interior.

Uma vez coletado o material, “uma bandeira nacional chinesa carregada pelo módulo de alunissagem foi hasteada pela primeira vez no lado oculto da Lua”, disse a agência de notícias estatal Xinhua.

Os cientistas consideram que esta parte da Lua, nunca visível da Terra, possui um grande potencial para a pesquisa. As crateras da região oculta da Lua não estão tão cobertas por antigos fluxos de lava como as do lado mais próximo ao planeta.

O material coletado pela sonda chinesa também pode fornecer pistas sobre como a Lua se formou.

Ambição espacial

A China já havia colocado em 2019 uma nave espacial na face oculta da Lua, mas não recolheu nenhuma amostra.

Sob o comando do presidente Xi Jinping, o país tem dedicado um esforço considerável para realizar seu “sonho espacial”.

Pequim investiu pesadamente em seu programa espacial na última década, visando uma série de iniciativas ambiciosas voltadas a reduzir a defasagem em relação às duas potências espaciais tradicionais, Estados Unidos e Rússia.

O país asiático vem obtendo vários feitos notáveis, incluindo a construção da estação espacial Tiangong, ou “Palácio Celestial”.

A China também enviou sondas robóticas para Marte, e se tornou o terceiro país no mundo a colocar humanos em órbita.

Para os EUA, porém, o programa espacial chinês vem sendo utilizado para ocultar objetivos militares e um esforço para alcançar o domínio do espaço.

“Acreditamos que muito de seu denominado programa espacial civil é um programa militar”, afirmou em abril o administrador da Nasa, Bill Nelson, a legisladores americanos no Capitólio.

A China pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e planeja também construir uma base na superfície do satélite natural.

Os EUA também planejam voltar a enviar astronautas à Lua por volta do ano de 2026, com sua missão Artemis 3. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/em-missao-inedita-sonda-chinesa-decola-do-lado-oculto-da-lua-com-amostras-de-solo/

Em missão inédita, sonda chinesa decola do lado oculto da Lua com amostras de solo

2024-06-04