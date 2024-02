Porto Alegre Em Porto Alegre, Lago do Parcão é reinaugurado após 11 meses de obras de revitalização

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Melhorias demandaram investimento de R$ 2,95 milhões em permuta com a construtora Melnick. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Após 11 meses de obras de revitalização, o Lago do Parcão (bairro Moinhos de Vento) foi reinaugurado pela prefeitura de Porto Alegre nessa quarta-feira (7). A estrutura teve o seu sistema de drenagem reformulado e ganhou novo paisagismo, incluindo a recuperação de chafariz, cascata e borda de pedras, além de repintura do moinho. Já o entorno recebeu espaço de contemplação com bancos.

As melhorias resultam de parceria com a iniciativa privada. Foram investidos R$ 2,95 milhões, por meio de Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida (TASCC) firmado com a construtora Melnick para a aquisição de índices construtivos necessários a um empreendimento imobiliário na avenida Nilo Peçanha (bairro Bela Vista).

Discursos

O prefeito Sebastião Melo esteve no local pela manhã, acompanhado por convidados e vereadores. Na comitiva estava também o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, que mencionou a retirada de 5 mil metros-cúbicos de sedimentos do fundo do lago:

“As obras foram essenciais para se eliminar o depósito de matéria orgânica, principal causa do assoreamento e que prejudica a vida dos peixes e cágados do parque”.

Falando em nome da comunidade, o “prefeito” do Parcão, Jaime Mayer Wageck, agradeceu a parceria de todos que foram pacientes e conviveram com os transtornos da obra. “Com tudo pronto, a gente vê os ganhos imensos. A comunidade está muito contente”.

(Marcello Campos)

