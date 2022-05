Porto Alegre Em Porto Alegre, serviço de ônibus noturno e na madrugada é ampliado

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Mudanças fazem parte da primeira etapa do Programa de Reestruturação do Transporte: o Mais Transporte. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre ampliou a partir desta segunda-feira (9), a oferta do transporte coletivo em dias úteis até as 23h e reativa o serviço da madrugada durante a semana e nos fins de semana.

Com o reforço de mais de 100 viagens, a cidade terá o serviço 24 horas por dia nos principais eixos e até as 23h em praticamente todos os bairros nos dias úteis. A ampliação é a primeira etapa prevista no Programa de Reestruturação do Transporte: o Mais Transporte, divulgado em 20 de abril.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser consultada na função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, através da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), dividiu as 19 linhas que serão reativadas em três etapas. “Teremos o retorno de linhas durante todo este mês, com a ampliação de horários e desmembramentos para melhor atender o passageiro. Além desta ação específica relativa ao atendimento, estamos trabalhando para qualificar toda a infraestrutura que envolve o transporte coletivo. O próximo passo serão os novos abrigos de ônibus”, destaca o secretário Adão de Castro Júnior.

Nas etapas seguintes, marcadas para as próximas semanas, a ampliação acompanha o crescimento da demanda com priorização dos bairros com maior necessidade de oferta. “O ajuste da operação é feito baseado na demanda de passageiros. Identificamos as regiões e horários com mais necessidade de aumentar o atendimento e, assim, dimensionamos as mudanças e as etapas previstas”, explica o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

Nesta segunda, foram iniciadas as etapas 1 e 2, de reativação do serviço da madrugada (oferta da 0h às 4h59) em dias úteis, sábados e domingos. As linhas, que também passam a circular sem cobrador, são:

— M-10 (C210) – Restinga;

— M-68 – Belém Novo;

— M-79 (1916 das 19h35 às 23h) – Serraria;

— M-21 – Assis Brasil;

— M-31 – Assis Brasil/Baltazar;

— M-52 – Assis Brasil/Protásio;

— M-98 (C398) – Lomba do Pinheiro.

Linhas com ampliação a oferta de horários em dias úteis até as 23h:

— Zona Sul: 173, 178, 188, 211, 216, 244/2441, 262, 2701, 272, 280/2802, A13 e A87

— A linha 110 deve ter duas viagens acrescidas nos horários das 21h15, no sentido bairro/Centro, e 22h15 no sentido Centro/bairro.

— Zona Leste: 375, 3762, 433, 436, 439, 441, 473, 4911, 671, A954 e A99.

— A linha A99 deve ter ampliação de oferta até a meia-noite.

— Zona Norte: 624, 632, 654, 701, 704/7041 e B02.

Além dessas alterações no atendimento noturno, a linha T11 terá o acréscimo de uma viagem no sentido Sul/Norte às 5h15.

